Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri Fatih Camii'ne akın etti

Türkiye'de ve dünyada geliştirdiği insansız hava aracı teknolojileriyle tanınan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Yerli ve Milli teknolojide hamlesi için aralıksız çalışan Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Hadımköy'deki Baykar fabrikasında çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Fatih Camii'ne getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi. Haluk Bayraktar, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından, "Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." sözleri ile duyurdu. Selçuk Bayraktar ise "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü..." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 12:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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