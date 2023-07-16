16 Temmuz 2023, Pazar
ÖSYM DGS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR | DGS sınav soruları ne zaman yayınlanacak 2023?
DGS sınav soruları ve cevap anahtarı 2023! 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrilecek. Sınava katılım sağlayan adaylar cevaplarını kontrol etmek amacıyla cevap anahtarını sorgulayacak. DGS sınavı önlisans eğitimini lisansa tamamlamak amaçlı tercih edilmekte. Peki, DGS sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:04
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