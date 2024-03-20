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Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa mitinginde seçmenlere hitap etti. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a 5 yıllık süreçte fetret dönemini yaşattığına vurgu yapan Kurum, "Kulakları İstanbul'a, Bayrampaşa'ya kapalı, gözleri İstanbul'u görmeyen, dilleri İstanbul'u söylemeyen adamların elinde maalesef şu beş yıllık süreçte İstanbul'umuz heba oldu." dedi. Kurum, "24 Mart mitingi İstanbul'un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak.'' ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2024 21:50
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Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa mitinginde seçmenlere hitap etti.

Bayrampaşalılar ile 22 yıldır beraber yol yürüdüklerini söyleyerek konuşmasına başlayan Kurum, "Bizim yürüdüğünüz o 'Büyük ve Güçlü Türkiye' davasında Bayrampaşa'mız her zaman bizim yanımızda yer aldı. Ölene kadar da öyle olacak. Eğer bugün ülkemiz her alanda kendine yettiyse, eğer ülkemiz bugün üniversiteleriyle, şehir hastaneleri ile ülkemizin her bir vatandaşına hizmet ediyorsa bu sizlerin sayesindedir. Burası Bağdat seferinin büyük gazisi Bayram Paşa'nın beldesi. Burası Bulgaristan ve Yugoslavya'dan ana yurda koşan canlarımızın, kardeşlerimizin yuvası. Burası Büyük İstanbul Otogarı ile İstanbul'a ilk adımını attığı güzel insanların şehri Bayrampaşa. Biz de inşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkarma anlayışını burada İlknur Başkanımla el ele vereceğiz ve hep birlikte Bayrampaşa'mızı güzel yarınlara hazırlayacağız.'' dedi.

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Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HİÇBİR HİZMETİNİN YAPILMADIĞI ANLAYIŞI 31 MART'TA SONLANDIRIYORUZ"

Bayrampaşa'da mülkiyet ve kentsel dönüşümle ilgili bir sorun kalmasın istediklerini belirten Kurum, "Burada vatandaşımızla el ele verip nasıl kentsel dönüşümü başlattıysak, nasıl mülkiyet sorununa ilişkin çözümleri ortaya koyduysak, aynı anlayışla çalışacağız. Aynı anlayışla Atilla Başkanım burada Bayrampaşa'mız için yıllardır hizmet etti. Sizlerle el ele verdi ve buranın yarınları için, gençlerimiz için bir mücadele ortaya koyan Atilla Başkan'dan aldığı bayrağı, İlknur Başkanım, çok daha yukarılara taşıyacak. Biz de şu geçmiş 5 yılda maalesef buraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir hizmetinin yapılmadığı anlayışı 31 Mart'ta sonlandırıyoruz ve burada Bayrampaşalı kardeşlerimiz için, yarınlarımız için burada bu mücadeleyi sizlerle birlikte vereceğiz." şeklinde konuştu.

Bayrampaşa'ya sevdalı olduğunu ifade eden Kurum, "Son seçimlerde Cumhurbaşkanımızın yanında yüzde 53 oy oranıyla dağ gibi durdunuz. Şimdi bu desteği inşallah 31 Mart'ta taçlandırmak için gece gündüz mücadele ediyorsunuz ve diyorsunuz ki; 'Vakit tamam, vakit İstanbul vaktidir'. Şimdi sizlere soruyorum; Bayrampaşa'da Murat Kurum diyecek miyiz? Bayrampaşa'da İlknur Başkanı destekleyecek miyiz? Tüm İstanbul'da 31 Mart akşamı yeniden İstanbul diyecek miyiz?" ifadeleriyle konuşmasına devam etti.

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Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak

"İSTANBUL TARİHİNE METRO HATTINA HAFRİYAT DÖKEN YÖNETİM OLARAK GEÇTİLER"

Mevcut İBB'nin yönetimini altında İstanbul'un son 5 yıldır fetret dönemi yaşandığına vurgu yapan Kurum, ''Bu dönemle birlikte aynı anlayışta bir bunalım dönemi yaşıyoruz. Kulakları İstanbul'a, Bayrampaşa'ya kapalı, gözleri İstanbul'u görmeyen, dilleri İstanbul'u söylemeyen adamların elinde maalesef şu beş yıllık süreçte İstanbul'umuz heba oldu. Görevi 10 gün sonra bu kardeşinize inşallah bırakıyorlar ama İstanbul'da adlarıyla yaşayacak tek bir eser bırakmadan gidiyorlar. Bakın tek bir eserleri yok, yani şu güzel Bayrampaşa'ya, benim güzel İstanbul'uma trafik çilesinden, dönüşüm derdinden başka bir şey bırakmadılar. Her yere pankartlar astılar. Davulla, zurnayla duyurdular '64 km metro yaptık' dediler; 17 kilometresini bile güç bela yapabildiler. Bir kısmını açmadılar, açacaklar. Bizim dönemimizde başlanan projeleri teker teker iptal ettiler. İstanbul tarihine metro hattına hafriyat döken yönetim olarak geçtiler. Bırakın hafriyat dökmeyi, orada açtığımız tünellere beton döktüler. Üzülerek ifade ediyorum, bugün metrobüs durakları mahşer yeri gibi oldu. Metrolar çalışmaz hale geldi. Her gün İETT'nin otobüsleri yanıyor. Taksi meselesi günden güne kangrene dönüşüyor. Onu da beceremediler, '8+1 dolmuşları taksilere çevireceğiz' dedi, maalesef ne esnafımız memnun, ne vatandaşımız memnun." sözleriyle eleştirilerini sıraladı.

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Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak

"ARKA ODALARDA BALYA BALYA PARALARI SAYMAYI BİLİYORLAR"

Mevcut İBB yönetimini sosyal medyaya sızan para sayma görüntüleri üzerinden de eleştiren Kurum, şöyle devam etti: "Halk otobüslerimize bakım bile yapamıyorlar. Neden biliyor musunuz? Arka odalarda balya balya paraları saymayı biliyorlar. Esnafın parasını, alacağını ödemiyorlar. Ben geçen otobüsçü esnafıyla beraberdim. 2 milyon lira esnafın alacağı var, sonra da otobüs yanıyor, yolda otobüs arıza yapıyor. Bu esnaf nasıl bakım yapacak? Sen parasını ödemezsen, sen hak edişini ödemezsen; sen esnafın, Bayrampaşa'nın, İstanbul'un haklarını, kaynaklarını öyle arka odalarda balya balya kule yaparsan bu adam bu otobüsü nasıl çalıştıracak ya? Bunların İstanbul diye bir dertleri yok. Bugün bu şehirde yeterli taksi yok. Neden? Çünkü bunlar taksiyi hizmet olarak değil, yandaşlarına rant üretecek bir araç olarak görüyorlar. İstanbul'un kaynaklarını israf ediyorlar. İstanbul'un önünde bugün en büyük engel nedir biliyor musunuz? İstanbul'un önündeki en büyük engel Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimidir.''

''TRAFİK TAMAMEN DURMADAN, HAYAT FELÇ OLMADAN İSTANBUL KAZANACAK, İSTANBULLULAR KAZANACAK''

Türkiye'nin 81 iline gittiğini ve orada verdiği sözleri tuttuğunu hatırlatan Kurum, konuşmasına, "Bugün nereye gitseniz, 'Murat Kurum sözünü tutar' derler. Bu kardeşiniz, 1 Nisan'dan sonra; bu şehrin metro hattı uzunluğunu tam iki katına çıkaracak. Bu evladınız 1 Nisan'dan sonra; metrobüsü, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar uzatacak. 122 km'lik tünellerle, bu şehrin trafiğini yerin altına alacak. Bu şehrin her yerine 250 bin aracın park edeceği, dev otoparklar yapacak. Söz veriyorum, trafik tamamen durmadan, hayat felç olmadan İstanbul kazanacak, İstanbullular kazanacak.'' diyerek devam etti.

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Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak

''BUNLARDA BOL BOL ÇALIŞTAY VAR AMA KENTSEL DÖNÜŞÜM YOK''

İstanbul'daki deprem gerçeğine vurgu yapan Kurum, "Bilim adamlarımız her gün, 'deprem geliyor' diye feryat ediyor. Her gece milyonlarca İstanbullu annemiz, deprem korkusuyla sabahlıyor. İstanbullular artık yeni yuvalarına kavuşacağı günü bekliyor. Ama milletin beklentileri bunların umurlarında bile değil. Çünkü Büyükşehir, yapması gereken kentsel dönüşüm projelerini yapmıyor. Biz hatırlatınca da ya inkâr ediyorlar ya da ne hikmetse hatırlamıyorlar. Bunlarda bol bol çalıştay var ama kentsel dönüşüm yok. Bunlarda reklam var, algı var ama yeni yuva yok. Bunlarda, yandaşlarına arka odalarda rant bölüştürme var ama depreme hazırlık yok. Bunların ne yaptığını gördük. Tüm İstanbul gördü. Artık onları kendi hallerine bırakıyoruz. Bu kardeşiniz, İstanbul'un her yerinde 173 bin konutu dönüştürürken; bunlar 5 bin konut bile yapamadılar. Onlar, 5 yılda tek bir adım atmadılar ama aynı 5 yılda, 81 ilimizde 365 bin yeni konutu bu kardeşiniz yaptı. Her afette gidip orada milletimize sözlerimizi nasıl tuttuysak, inşallah aynı anlayışla hep sizin için çalışacağız, sizin için üreteceğiz." diye konuştu.