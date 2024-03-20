Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak

"ARKA ODALARDA BALYA BALYA PARALARI SAYMAYI BİLİYORLAR"
Mevcut İBB yönetimini sosyal medyaya sızan para sayma görüntüleri üzerinden de eleştiren Kurum, şöyle devam etti: "Halk otobüslerimize bakım bile yapamıyorlar. Neden biliyor musunuz? Arka odalarda balya balya paraları saymayı biliyorlar. Esnafın parasını, alacağını ödemiyorlar. Ben geçen otobüsçü esnafıyla beraberdim. 2 milyon lira esnafın alacağı var, sonra da otobüs yanıyor, yolda otobüs arıza yapıyor. Bu esnaf nasıl bakım yapacak? Sen parasını ödemezsen, sen hak edişini ödemezsen; sen esnafın, Bayrampaşa'nın, İstanbul'un haklarını, kaynaklarını öyle arka odalarda balya balya kule yaparsan bu adam bu otobüsü nasıl çalıştıracak ya? Bunların İstanbul diye bir dertleri yok. Bugün bu şehirde yeterli taksi yok. Neden? Çünkü bunlar taksiyi hizmet olarak değil, yandaşlarına rant üretecek bir araç olarak görüyorlar. İstanbul'un kaynaklarını israf ediyorlar. İstanbul'un önünde bugün en büyük engel nedir biliyor musunuz? İstanbul'un önündeki en büyük engel Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimidir.''
''TRAFİK TAMAMEN DURMADAN, HAYAT FELÇ OLMADAN İSTANBUL KAZANACAK, İSTANBULLULAR KAZANACAK''
Türkiye'nin 81 iline gittiğini ve orada verdiği sözleri tuttuğunu hatırlatan Kurum, konuşmasına, "Bugün nereye gitseniz, 'Murat Kurum sözünü tutar' derler. Bu kardeşiniz, 1 Nisan'dan sonra; bu şehrin metro hattı uzunluğunu tam iki katına çıkaracak. Bu evladınız 1 Nisan'dan sonra; metrobüsü, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar uzatacak. 122 km'lik tünellerle, bu şehrin trafiğini yerin altına alacak. Bu şehrin her yerine 250 bin aracın park edeceği, dev otoparklar yapacak. Söz veriyorum, trafik tamamen durmadan, hayat felç olmadan İstanbul kazanacak, İstanbullular kazanacak.'' diyerek devam etti.