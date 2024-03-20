Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HİÇBİR HİZMETİNİN YAPILMADIĞI ANLAYIŞI 31 MART'TA SONLANDIRIYORUZ"

Bayrampaşa'da mülkiyet ve kentsel dönüşümle ilgili bir sorun kalmasın istediklerini belirten Kurum, "Burada vatandaşımızla el ele verip nasıl kentsel dönüşümü başlattıysak, nasıl mülkiyet sorununa ilişkin çözümleri ortaya koyduysak, aynı anlayışla çalışacağız. Aynı anlayışla Atilla Başkanım burada Bayrampaşa'mız için yıllardır hizmet etti. Sizlerle el ele verdi ve buranın yarınları için, gençlerimiz için bir mücadele ortaya koyan Atilla Başkan'dan aldığı bayrağı, İlknur Başkanım, çok daha yukarılara taşıyacak. Biz de şu geçmiş 5 yılda maalesef buraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir hizmetinin yapılmadığı anlayışı 31 Mart'ta sonlandırıyoruz ve burada Bayrampaşalı kardeşlerimiz için, yarınlarımız için burada bu mücadeleyi sizlerle birlikte vereceğiz." şeklinde konuştu.

Bayrampaşa'ya sevdalı olduğunu ifade eden Kurum, "Son seçimlerde Cumhurbaşkanımızın yanında yüzde 53 oy oranıyla dağ gibi durdunuz. Şimdi bu desteği inşallah 31 Mart'ta taçlandırmak için gece gündüz mücadele ediyorsunuz ve diyorsunuz ki; 'Vakit tamam, vakit İstanbul vaktidir'. Şimdi sizlere soruyorum; Bayrampaşa'da Murat Kurum diyecek miyiz? Bayrampaşa'da İlknur Başkanı destekleyecek miyiz? Tüm İstanbul'da 31 Mart akşamı yeniden İstanbul diyecek miyiz?" ifadeleriyle konuşmasına devam etti.