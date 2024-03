Murat Kurum: 24 Mart mitingi İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak

''BUNLARDA BOL BOL ÇALIŞTAY VAR AMA KENTSEL DÖNÜŞÜM YOK''

İstanbul'daki deprem gerçeğine vurgu yapan Kurum, "Bilim adamlarımız her gün, 'deprem geliyor' diye feryat ediyor. Her gece milyonlarca İstanbullu annemiz, deprem korkusuyla sabahlıyor. İstanbullular artık yeni yuvalarına kavuşacağı günü bekliyor. Ama milletin beklentileri bunların umurlarında bile değil. Çünkü Büyükşehir, yapması gereken kentsel dönüşüm projelerini yapmıyor. Biz hatırlatınca da ya inkâr ediyorlar ya da ne hikmetse hatırlamıyorlar. Bunlarda bol bol çalıştay var ama kentsel dönüşüm yok. Bunlarda reklam var, algı var ama yeni yuva yok. Bunlarda, yandaşlarına arka odalarda rant bölüştürme var ama depreme hazırlık yok. Bunların ne yaptığını gördük. Tüm İstanbul gördü. Artık onları kendi hallerine bırakıyoruz. Bu kardeşiniz, İstanbul'un her yerinde 173 bin konutu dönüştürürken; bunlar 5 bin konut bile yapamadılar. Onlar, 5 yılda tek bir adım atmadılar ama aynı 5 yılda, 81 ilimizde 365 bin yeni konutu bu kardeşiniz yaptı. Her afette gidip orada milletimize sözlerimizi nasıl tuttuysak, inşallah aynı anlayışla hep sizin için çalışacağız, sizin için üreteceğiz." diye konuştu.