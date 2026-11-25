Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım Çarşamba gününe yönelik hava durumu tahminlerinde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar beklenen iller için sarı kodlu uyarıda bulundu.

METEOROLOJİDEN KAR, SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rize ve Artvin çevrelerinde ise yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.