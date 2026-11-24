Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek sağanak yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt) bölümünün genelinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla soğumaya bağlı olarak bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, heyelan, kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağışların; Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile zamanla Adana, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kuzey, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla kuzeydoğu kesimlerine karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı