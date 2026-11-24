Kutup soğukları Türkiye'yi vurdu! İstanbul'da 20 dereceden sıfıra sert düşüş: Kar ve buzlanma uyarısı
Yurt genelinde adeta bahardan kalma günlerin ardından kuzeyden gelen kutup kökenli dondurucu hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Bir günde 12-14 derece birden düşen sıcaklıklar kış mevsimini erken başlatırken; megakent İstanbul'da gece sıfır dereceye kadar gerileyecek hava koşulları, Ankara'da ise eksi dereceler ve buzlanma riski alarm seviyesine geçti. A Haber canlı yayınında son haritaları paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, akşam saatlerinden itibaren Doğu ve İç Anadolu'daki birçok il merkezinde yoğun kar yağışının başlayacağını duyurarak kritik uyarılarda bulundu.
Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. 23 Kasım Pazartesi akşamından itibaren yurda giriş yapan soğuk hava nedeniyle İstanbul'da sıcaklıklar 5-7 derece seviyelerine kadar geriledi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, batı bölgelerdeki yağışların öğle saatlerinden sonra doğuya kayacağını ve cuma gününe kadar yeni bir yağış beklentisi bulunmadığını açıkladı. Tek, gece saatlerinde İstanbul'un iç kesimlerinde sıcaklığın 0 dereceye, Ankara'da ise -4 dereceye kadar düşebileceğini belirterek buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı.
KUTUP HAVASI İSTANBUL'U VURDU
Yurdu etkisi altına alan ani soğuma dalgasını değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Kuzeyden gelen kutup havası dün akşamdan itibaren üzerimize indi. Dün Balıkesir ve Bursa'da kuvvetli yağışların ardından sıcaklıklarda çok sert bir düşüş yaşandı. Megakent İstanbul'da da termometreler 5 ila 7 derecelere kadar çekildi" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ VAR MI?
Kentteki yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltarak doğuya kayacağını belirten Tek, "Öğleden sonra sıcaklıklar en fazla 8-9 dereceye kadar çıkabilir ancak gece saatlerinde özellikle kıyıdan uzak iç kesimlerde sıcaklıklar sıfır dereceye kadar düşecek. Şehrin yüksek kesimlerinde sulu şeklinde havada tek tük kar taneleri görülebilir ancak bu durum 'yılın ilk karı yağdı' manşeti attıracak kuvvette bir kar örtüsü oluşturmayacak" sözleriyle aktardı.