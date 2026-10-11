İstanbul'da 8 yaşındaki çocuk 6. kattan düştü! Korkunç şüphe iddianamede ortaya çıktı: Dayısı camdan attı
İstanbul Bahçelievler'de 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol'un 6'ncı kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, dayı Mustafa Uğur S.'nin (24) Oğuzhan Moğol'u camdan atıp öldürdüğü yönünde yeterli şüphenin oluştuğu belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Baba Ersin Moğol, "Bizim için çok iyi bir haber ama evdekilerin de büyük ihmali olduğunu düşünüyoruz ve yargılanmalarını talep edeceğiz." dedi.
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Lavanta Sokak'ta 20 Ağustos 2024'te Oğuzhan Moğol, 7 katlı binanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Oğuzhan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ise tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Oğuzhan'ın camdan düştüğü sırada evde kardeşi G.H.M. (9), çocukların dayısı Mustafa Uğur S. ile eşi İ.S. ve kayınvalidesi Ş.K.'nin de bulunduğu belirtildi. İddianamede, çocuklar Oğuzhan Moğol ve G.H.M.'nin annesi İ.S. ile babası Ersin Moğol'un boşandıkları, çocukların velayetlerinin anne İ.S.'de olduğu ifade edildi.
"SENİ ATAYIM MI?" DEDİ
İddianamede Oğuzhan'ın kız kardeşi G.H.M.'nin savcılık ifadesine yer verildi. G.H.M., ifadesinde dayısının evine öğleden sonra gittiklerini, ağabeyinin eve girdikten sonra "Ben cips istiyorum." diye bağırdığını, dayısı Mustafa Uğur S.'nin ise "Sen bana bağıramazsın." dediğini anlattı. Tuvaletten çıktıktan sonra dayısını pencerenin önündeki koltukta, kucağında Oğuzhan ile gördüğünü belirten G.H.M., pencerenin açık olduğunu söyledi. G.H.M., dayısının ağabeyine "Seni atayım mı?" dediğini, Oğuzhan'ın ağladığını, kendisinin de "Sen ne yapıyorsun?" diye bağırdığını anlattı. G.H.M., ifadesinin devamında, bu sırada ağabeyinin yalnızca kendisine ismiyle seslendiğini, ardından da dayısının Oğuzhan'ı camdan aşağı attığını anlattı.
G.H.M., olayın hemen ardından yengesinin "Oğuzhan nerede?" diye sorduğunu, dayısının ise "Uyuyor." cevabını verdiğini söyledi. Bunun üzerine dayısına "Yalan atma." dediğini belirten G.H.M., yengesine de "Dayım Oğuzhan'ı camdan aşağı attı." dediğini, yengesinin ise yüksek sesle "Ne?" diye bağırdığını ifade etti. G.H.M. ayrıca annesi, dedesi ve dayısı Uğur S.'nin kendisini Bağcılar'daki evde tehdit ettiğini, kendisine "Babaannen, baban ve sen mahvolursunuz, sonucu çok kötü olur." dediklerini de öne sürdü. İddianamede tanık H.A.'nın da olay günü hastanede gördüklerine ilişkin ifadesine yer verildi. H.A., ifadesinde saat 19.00-19.30 sıralarında hastanenin acil bölümüne doğru ilerlediği sırada uzun boylu bir erkeğin yanından geçtiğini, bu kişinin "Anne, kurtar beni, elimden kaydı." şeklinde bağırdığını söyledi.
KIZ KARDEŞİN İFADESİ SORUŞTURMADA ETKİLİ OLDU
İddianamede, Cinayet Büro Amirliğinin raporunda olayın Oğuzhan'ın başka bir kişi tarafından itilmesi sonucu gerçekleşmediğinin değerlendirildiği ancak Oğuzhan'ın kardeşi G.H.M.'nin, ağabeyinin dayısı Mustafa Uğur S. tarafından camdan aşağı bırakıldığı veya atıldığı yönünde beyanda bulunduğu belirtildi. İddianamede, olayda "itme" veya "iterek yüksekten düşürme" iddiasının bulunmadığı, Oğuzhan'ın kendi kendine düşmesiyle başka bir kişi tarafından camdan bırakılması veya atılması hâlinde düşme konumlarının aynı ya da benzer olabileceği değerlendirilerek soruşturmaya devam edildiği aktarıldı. İddianamede ayrıca soruşturma kapsamında Mustafa Uğur S., anne İ.S., Ş.K. ve yenge İ.S.'nin adreslerinde arama yapıldığı, dijital materyallere el konulduğu ve şüphelilerin Başsavcılıkta hazır edilerek olayla ilgili savunmalarının alındığı da belirtildi.
ÇOCUKLARIN DAYILARINI BABA FİGÜRÜ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ
İddianamede Oğuzhan'ın annesi İ.S.'nin de savcılık ifadesine yer verildi. İ.S., olay sırasında evde olmadığını ve Oğuzhan'ın nasıl düştüğünü bilmediğini söyledi. Mustafa Uğur S.'nin çocuklarla çok ilgilendiğini, çocukların da dayılarını baba figürü olarak gördüğünü belirten İ.S., olay günü işten dönerken oğlunun düştüğü haberini aldığını ve hastaneye gittiğini anlattı. İ.S., hastanede kızı G.H.M.'nin polis aracında olduğunu belirterek kendisine "Herkes ve polisler dayımı suçluyor ancak dayım bir şey yapmadı." dediğini iddia etti. İfadesinin devamında İ.S., olaydan sonra G.H.M. ile konuştuğunu ve kızının kendisine Oğuzhan'ın kart oyunu oynarken sevindiğini, zıpladığını, daha sonra koltuğun üzerine çıktığını ve cama tutunarak yürüdüğü sırada ayağının kayması sonucu düştüğünü anlattığını söyledi. Anne İ.S. ayrıca G.H.M.'nin zaman zaman Oğuzhan'ın yüzüstü, zaman zaman sırtüstü düştüğünü, bazen de kendisinin atladığını söylediğini belirtti. G.H.M.'nin velayet sürecinde babasına gitmek istediğini, daha sonra bu kararından vazgeçtiğini de anlatan İ.S., kızının tehdit edilmesi nedeniyle Oğuzhan'ı dayısının attığı yönünde beyanda bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.