"TUTMAK İÇİN HAMLE YAPTIM AMA ULAŞAMADIM" İddianamede, şüpheli Mustafa Uğur S.'nin savcılık ifadesine de yer verildi. Şüphelinin ifadesinde Oğuzhan'ın kendi elinde büyüdüğünü, kendisine çok düşkün olduğunu ve aralarının iyi olduğunu söylediği öğrenildi. Olay günü çocukları babaannelerinin yanından alarak evine götürdüğünü belirten şüpheli, evde oyun oynadıklarını, daha sonra kendisinin pencerenin önündeki kanepeye oturup telefonuyla ilgilendiğini anlattı. Oğuzhan'ı pencerenin yakınında ayakta yürürken gördüğünü söyleyen şüpheli, ifadesinde "Cama tutunarak geçti. Telefonumdan kafamı kaldırdığımda Oğuzhan'ın bana yakın camdan geriye doğru düştüğünü gördüm. Tutmak için hamle yaptım ancak değemedim, ulaşamadım." dedi. Olayın ardından aşağı indiğini ve ambulans çağırdığını anlatan şüpheli dayı, yaşadığı şok nedeniyle kendisine zarar vermek istediğini, polise ise "Anne, kurtaramadım, elimi uzattım, kurtaramadım." dediğini belirtti. Şüpheli Mustafa Uğur S.'nin, yeğeni G.H.M.'nin kendisini suçlayan ifadelerinin babası tarafından yönlendirildiğini öne sürerek "Kesinlikle yeğenim Oğuzhan'ı camdan aşağı atmadım ya da onu elimden düşürmedim." diyerek suçlamayı kabul etmediği aktarıldı.

ANNEYLE DAYI ARASINDAKİ MESAJLAR İNCELENDİ İddianamede şüpheli anne İ.S.'nin cep telefonunda yapılan incelemeye de yer verildi. İncelemede, telefonda olayla ilgili fotoğraf veya kamera kaydına rastlanmadığı, mesajlaşmaların ise çoğunlukla aile, iş ve arkadaş çevresine ilişkin olduğu belirtildi. İ.S.'nin, hayatını kaybeden oğlu Oğuzhan'a duyduğu özlemi kendi telefon numarasına gönderdiği mesajlarla anlattığı belirtildi. İ.S.'nin bu mesajlarda sürekli ağladığını, oğlunu çok özlediğini ve kendisini anlayacak kimse olmadığı için kendi kendisine yazdığını ifade ettiği aktarıldı. İddianamede, İ.S.'nin kızı G.H.M.'nin olayla ilgili anlatımlarına güvenmediğinin de yazışmalara yansıdığı aktarıldı. İ.S.'nin, G.H.M.'nin yalan söylediğini düşündüğünü, neden böyle davrandığını bilmediğini ve her gün farklı şeyler anlattığını yazdığı belirtildi. Anne İ.S. ile dayı Mustafa Uğur S. arasındaki yazışmalarda da Oğuzhan'a duyulan özlemin dile getirildiği kaydedildi. Şüphelinin G.H.M. ile fazla yakın olmadığını, daha çok Oğuzhan ile vakit geçirdiğini söylediği; İ.S.'nin ise G.H.M.'ye güvenmediğini, kızından her şeyi bekler hâle geldiğini ifade ettiği aktarıldı.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporunda çocuğun ölümüne neden olan travmaların yüksekten düşme sonucu meydana gelebileceği ancak dengesini kaybederek mi yoksa başka bir kişinin müdahalesiyle mi düştüğünün ayırt edilemediği belirtildi. Savcılık ise G.H.M.'nin anlatımları, tanık H.A.'nın beyanı, kamera görüntüleri, olay yeri inceleme raporları, otopsi raporu ve diğer delilleri birlikte değerlendirerek Mustafa Uğur S.'nin Oğuzhan'ı açık camdan aşağı atarak öldürdüğü yönünde kamu davası açılmasını haklı kılacak yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine vardı. İddianamede şüpheli Mustafa Uğur S.'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Anne İ.S., Ş.K. ve yenge İ.S. hakkında ise çeşitli suçlardan yürütülen soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.