Adana’da mezar yeri ücretlerine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL

Adana Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı mezarlık ücret tarifesinde yaptığı değişiklik vatandaşların tepkisine yol açtı. Meclis kararıyla 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare bedeli 14 bin TL olarak belirlenirken, bir mezar yerinin toplam bedeli 49 bin TL'ye ulaştı. Geçen yıl 7 bin TL olan metrekare fiyatının yüzde 100 artırılması tepki çekti.

Adana Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı ücret tarifesine ilişkin paylaşılan bilgilere göre mezarlık tarifesinde meclis kararıyla değişikliğe gidildi. Buna göre 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare bedelinin 14 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Bu rakam üzerinden hesaplandığında vatandaşın 3,5 metrekarelik bir mezar yeri için 49 bin TL ödemesi gerekiyor.

Geçen yıl metrekare fiyatı 7 bin TL olan mezar yerinin yeni tarifeyle 14 bin TL'ye yükselmesi yüzde 100'lük artış anlamına gelirken, vatandaşlar fiyatın özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından yüksek olduğunu belirtti.

"49 BİN LİRA BAYAĞI YÜKSEK" Mezar yeri ücretinin yüksek olduğunu belirten Sertap Demirci, "Dar gelirli vatandaş için 49 bin lira bayağı yüksek. Çoğu kişi bu fiyatı kaldıramaz. Sosyal belediyeciliğe uymayacak bir fiyat var. Özel mezara 49 bin lira yüksek bir miktar" dedi.