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Adana’da mezar yeri ücretlerine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı mezarlık ücret tarifesinde yaptığı değişiklik vatandaşların tepkisine yol açtı. Meclis kararıyla 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare bedeli 14 bin TL olarak belirlenirken, bir mezar yerinin toplam bedeli 49 bin TL'ye ulaştı. Geçen yıl 7 bin TL olan metrekare fiyatının yüzde 100 artırılması tepki çekti.

Adana’da mezar yeri ücretlerine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL 1

Adana Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı ücret tarifesine ilişkin paylaşılan bilgilere göre mezarlık tarifesinde meclis kararıyla değişikliğe gidildi. Buna göre 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare bedelinin 14 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Adana’da mezar yeri ücretlerine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL 2

Bu rakam üzerinden hesaplandığında vatandaşın 3,5 metrekarelik bir mezar yeri için 49 bin TL ödemesi gerekiyor.

Adana’da mezar yeri ücretlerine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL 3

Geçen yıl metrekare fiyatı 7 bin TL olan mezar yerinin yeni tarifeyle 14 bin TL'ye yükselmesi yüzde 100'lük artış anlamına gelirken, vatandaşlar fiyatın özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından yüksek olduğunu belirtti.

Adana’da mezar yeri ücretlerine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL 4

"49 BİN LİRA BAYAĞI YÜKSEK"

Mezar yeri ücretinin yüksek olduğunu belirten Sertap Demirci, "Dar gelirli vatandaş için 49 bin lira bayağı yüksek. Çoğu kişi bu fiyatı kaldıramaz. Sosyal belediyeciliğe uymayacak bir fiyat var. Özel mezara 49 bin lira yüksek bir miktar" dedi.

Adana’da mezar yeri ücretlerine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL 5

"ÖLÜM DE Mİ PARAYLA OLDU?"

Fiyatların yüksek olduğunu ifade eden Havzullah Tezcan ise tepki göstererek, "Ölüm de mi parayla oldu? Bu fiyatlar yüksek, maalesef alamayız" ifadelerini kullandı.

Adana’da mezar yeri ücretlerine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL 6

Tezcan, "Mesela bu mezarlıkta yatan 30'a yakın tanıdık var. Hepsi farklı noktalarda yatıyor. Hepsi aynı noktada olsaydı daha iyi olurdu. Ailece gelip duamızı etseydik daha iyi olurdu. Ayrı noktalarda olduğu için ziyaret etmekte zorlanıyoruz. Gerçekten bu miktarlar çok" şeklinde konuştu.

Adana’da mezar yeri ücretlerine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL 7
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