İbn-i Sina'dan vücudu çelik gibi yapan tavsiyeler! Kan şekerini düzenliyor! Özellikle şeker hastaları...

Şeker hastalığına birebir! Vücudu çelik gibi yapıyor... İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleri, bugün hala tıp eğitimlerinde kullanılıyor. Doğada hemen hemen her hastalık için doğal bitkiler bulunuyor. Besin değeri yüksek olan bu bitkiler, tedaviyi destekliyor. İşte İbn-i Sina'dan şeker hastalarına şifa dağıtan tavsiyeler...