Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...

2023 YKS dönemiyle birlikte hemşirelik bölümünün taban puanları adaylar tarafından merak ediliyor. Sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen adaylar, bölüm için tercihlerini yaparken alım yaptığı puan türlerini de araştırıyorlar. Hemşirelik sağlık sektöründe önemli ve değerli meslekler arasında yer alıyor, bu nedenle bu bölüme olan talep her yıl artıyor. Peki 2023 YKS hemşirelik taban puanları nedir?