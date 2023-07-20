20 Temmuz 2023, Perşembe
Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...
Hemşirelik taban puanları, 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Hemşirelik bölümünü tercih etmeyi isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyorlar. Özellikle sağlık sektöründeki önemi ve iş imkanları adayların ilgisini çekiyor. İşte Hemşirelik bölümü Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması...
Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:05
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