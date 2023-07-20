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Haberler Galeri Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...

Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...

Hemşirelik taban puanları, 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Hemşirelik bölümünü tercih etmeyi isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyorlar. Özellikle sağlık sektöründeki önemi ve iş imkanları adayların ilgisini çekiyor. İşte Hemşirelik bölümü Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:05
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Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...

2023 YKS dönemiyle birlikte hemşirelik bölümünün taban puanları adaylar tarafından merak ediliyor. Sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen adaylar, bölüm için tercihlerini yaparken alım yaptığı puan türlerini de araştırıyorlar. Hemşirelik sağlık sektöründe önemli ve değerli meslekler arasında yer alıyor, bu nedenle bu bölüme olan talep her yıl artıyor. Peki 2023 YKS hemşirelik taban puanları nedir?

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Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

En son 2022 hemşirelik taban puanları bulunuyor. 2022 hemşirelik taban puanları ile beraber fikir olabilirsiniz.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 384,2325
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 412,90311
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 348,45443
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY- 383,21140

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Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY - 386,72540
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 387,24678

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Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 427,05086
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY- 381,51963
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY- 371,39162

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Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...

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