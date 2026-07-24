Haluk Levent’in milyonluk borç çarkı deşifre oldu! 20 yıllık avukatını ve galericiyi sahte çeklerle dolandırmış
Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlarla milyonluk bahis oynayan Haluk Levent hakkındaki adli soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Levent'in, 20 yıl boyunca avukatlığını yapan Mehmet Söğüt ile galerici Mehmet Ulu'yu milyonlarca lira borç takarak mağdur ettiği ve sahte çeklerle oyaladığı deşifre oldu.
Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan Ahbap'ın, vatandaşların gönderdiği bu yardımları dernekten çekler aracılığıyla çıkardığı ortaya çıkmıştı. Etrafındaki isimlerden ve özellikle Ahbap'a yüklü bağış yapan isimleri mercek altına alarak yüksek miktarda borç alan ve sarmala giren Levent'in 20 yıl boyunca avukatlığını yapan Mehmet Söğüt'ten de borç alıp ödemediği ortaya çıktı. Haluk Levent'in kendisinden aldığı yüklü miktardaki borçları ödemediğini ve alacaklarını istememesi için kendisinden köşe bucak kaçtığını söyledi.
"KAPALI BİR İKİ KURŞUNA BAKAR"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Haluk Levent'in avukatı Mehmet Söğüt'ün Ahbap'ın Levent'teki ofisinin kapısının resmini çekerek çekerek Berkant Acil'e attığı ve "Kapalı bir iki kurşuna bakar abi" diyerek tehdit ettiği saptandı.
Acil'in Söğüt'e bir ses kaydı gönderdiği saptandı. Ses kaydında, çeklerle ilgili herkese yazdığını ancak herkesin sesinin soluğunu kesildiğini, Yeliz ve kocasının da cevap vermediğini, sürekli çözülecek, ödenecek şeklinde oyalanıldığı geçiyor.
"TAM DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ"
Söğüt'ün ise bu ses kaydında, "Herkes işin içinde tam dolandırıcılık şebekesi" dediği, Acil'in ise, "Müge ve Hüseyin'i tanıyor musun" dediği Söğüt'ün ise, "Tanıyorum. Onlara da ziyarete gideceğim. Haluk onlarla aynı yerde oturuyor. Tespit ettik" derken Acil'in "Allah yardımcın olsun" dediği, Söğüt'ün ise "Allah onların yardımcısı olsun" diyerek üstü kapalı tehdit mesajları ortaya çıktı.
"SÜREKLİ BENDEN KAÇIYORDU"
Söğüt ifadesinde, Haluk Levent'in ricası üzerine sanatçının asistanı Yeliz Kaya, şoförü Zafer Yay ve diğer çalışanlarının hesaplarına "borç" açıklamasıyla paralar gönderdiğini anlattı.
Ancak ödeme vakti geldiğinde muhatap bulamadığını belirten avukat, "Haluk sürekli benden kaçıyordu ve kendisiyle iletişim kuramıyordum" dedi.