Alacaklarını tahsil etmek gayesiyle Ahbap Derneği'nin ofisine defalarca gittiğini ancak derneği her seferinde kapalı bulduğunu vurgulayan Söğüt, sanatçının kendisinden kaçarak iletişimi tamamen kestiğini dile getirdi.

"HALEN ALACAKLIYIM" Haluk Levent'in kendisini oyalamak için asistanı Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği'nden resmi olarak alacaklı göründüğü bir çek fotoğrafı gönderdiğini iddia eden Söğüt, sanatçının kendisine "Bu çek ödenince senin borcun da kapanacak" dediğini ancak halen alacaklı olduğunu belirtti.

Söğüt, ifadesinde asıl mağdurun kendisi olduğunu ve yaşanan sürecin sadece tahsil edilemeyen bir borç ilişkisinden kaynaklandığını vurguladı.

BU YALAN DOLAN NEREYE KADAR BÖYLE ABİ Levent'in borç taktığı bir başka isim olan galerici Mehmet Ulu ise Haluk Levent'e attığı mesajlarda, "Abi çok zor durumda bırakıyorsun beni bak bu yalan dolan nereye kadar böyle bak. Bu nedir ya benim psikolojimi bozdun Haluk abi sen ya. Acil arar mısın abi beni" dediği. Bir başka konuşmada ise Levent'in Ulu'ya çek görselleri attığı, Ulu'nu ise "Ne yapayım abi ben bunları" dediği Levent'in ise "Villa sattım" dediği görüldü.