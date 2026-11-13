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İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir Aliağa'da 18 işçinin can verdiği HABAŞ fabrikasında, işçilerin tazminatlarını düşürmek için "giriş-çıkış" hilesi yapıldığı iddiaları gündeme gelirken patron Mehmet Rüştü Başaran'ın dudak uçuklatan serveti dudak uçuklattı. Başaran'ın, 30 milyon euro değerinde 80'den fazla süper lüks araçtan oluşan devasa koleksiyonu büyük tepki çekti.

İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj 1

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 18 işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u 'Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj 2

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve 1 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Ortaya çıkan tazminat oyunlarının ardından patron Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu yeniden gündeme geldi.

İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj 3

İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen Başaran'ın, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildiği ve dünyanın sayılı otomobil koleksiyonerlerinden biri olduğu biliniyor.

İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj 4

Sabah'ın haberine göre yıllardır otomobillere duyduğu ilgiyle gündeme gelen iş insanının koleksiyonunda birbirinden özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor. Başaran'ına koleksiyonun tahmini değerinin 30 milyon euro üzerinde (1 milyar 680 milyon TL) olduğu ifade ediliyor.

İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj 5

30 MİLYON EUROLUK KOLEKSİYON
Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'ın 80'den fazla araçtan oluştuğu belirtilen koleksiyonunun değerinin 30 milyon euronun üzerinde olduğu öne sürülüyor.

İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj 6

Otomobil dünyasının efsaneleşmiş modelleri arasında gösterilen Ferrari 288 GTO, F40, F50, Enzo ve Superamerica, Ferrari F40 ve F50, Ferrari Enzo, Bugatti EB110 ve Veyro, Lamborghini Reventon, Lamborghini Aventador,

İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj 7

Maserati MC12, McLaren F1, McLaren P1, Porsche Carrera GT, Porsche 918, Pagani Huayra, Mercedes SLR, Rolls-Royce modelleri; Hennessey Venom GT.

İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj 8

Özellikle McLaren F1, Porsche Carrera GT ve Maserati MC12 gibi otomobiller, dünya genelinde koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiği, sınırlı sayıda üretilmiş modeller arasında bulunuyor.

İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj 9
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