İşçilerin tazminatını kırpan HABAŞ'ın patronu lüks araç tutkunu çıktı: 30 milyon euroluk garaj

İzmir Aliağa'da 18 işçinin can verdiği HABAŞ fabrikasında, işçilerin tazminatlarını düşürmek için "giriş-çıkış" hilesi yapıldığı iddiaları gündeme gelirken patron Mehmet Rüştü Başaran'ın dudak uçuklatan serveti dudak uçuklattı. Başaran'ın, 30 milyon euro değerinde 80'den fazla süper lüks araçtan oluşan devasa koleksiyonu büyük tepki çekti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 18 işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u 'Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve 1 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Ortaya çıkan tazminat oyunlarının ardından patron Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu yeniden gündeme geldi.

İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen Başaran'ın, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildiği ve dünyanın sayılı otomobil koleksiyonerlerinden biri olduğu biliniyor.

Sabah'ın haberine göre yıllardır otomobillere duyduğu ilgiyle gündeme gelen iş insanının koleksiyonunda birbirinden özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor. Başaran'ına koleksiyonun tahmini değerinin 30 milyon euro üzerinde (1 milyar 680 milyon TL) olduğu ifade ediliyor.