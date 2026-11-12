HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor: 18 işçi hayatını kaybetti, kayıp 1 işçi ise hala aranıyor. Aralarında üst düzey fabrika yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, fabrikadaki ihmaller zinciri ve kıdem tazminatı oyunu bir kez daha gün yüzüne çıktı.
İzmir Aliağa'daki fabrika faciası Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Acı olay, 9 Kasım öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.
Elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında, tavan vinci koparak ark ocağına düştü. Kopan parçaların doğalgaz hattına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Can pazarının yaşandığı fabrikada 17 işçi öldü 1'i ağır 15 işçi yaralandı. Hastanede tedavisi süren Abdullah Kılınç da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faciada ölenlerin sayısı 18'e yükselirken, 1 işçiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürerken, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların fabrika müdürü, işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür ve şirketin Aliağa şube müdürü olduğu öğrenildi. Ayrıca HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran da İstanbul Kartal'da gözaltına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Patlamanın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da olduğu 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.