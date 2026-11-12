TAZMİNAT OYUNUYLA HAKSIZLIK YAPILDI Patlamada hayatını kaybeden evli iki çocuk babası Güner Gökçe'nin kuzeni Taner Gökçe konuştu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre kuzeni Güner'in 20 yıldır aynı fabrikada çalıştığını anlatan Taner Gökçe, "Fabrikada daha az tazminat vermek için sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı. Kuzenimin de 1.5 yıl önce çıkışını yapıp yeniden işe girmiş gibi gösterdiler. Haksızlık yapıyorlardı. Güner işinden bu nedenle memnun değildi. Güner'in çocuklarından biri üniversite okuyor. Diğeri de ortaokul son sınıfta okuyor. Çok iyi merhametli duygusal bir insandı. Emekli olduktan sonra Erzurum köye dönüp orada bir ev yapmak istiyordu. Türkiye'yi gezmek istiyordu. Kısmet olmadı" dedi.

30 YAŞINDAKİ BARIŞ'IN CESEDİ BULUNAMADI Adli tıp kurumunda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı ancak 30 yaşındaki işçi Barış Güney ile eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen Güney'i arama çalışmaları aralıksız sürerken, baba Bekir Güney konuştu.