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HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor: 18 işçi hayatını kaybetti, kayıp 1 işçi ise hala aranıyor. Aralarında üst düzey fabrika yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, fabrikadaki ihmaller zinciri ve kıdem tazminatı oyunu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar 1

İzmir Aliağa'daki fabrika faciası Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Acı olay, 9 Kasım öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.

HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar 2

Elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında, tavan vinci koparak ark ocağına düştü. Kopan parçaların doğalgaz hattına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar 3

18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Can pazarının yaşandığı fabrikada 17 işçi öldü 1'i ağır 15 işçi yaralandı. Hastanede tedavisi süren Abdullah Kılınç da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faciada ölenlerin sayısı 18'e yükselirken, 1 işçiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürerken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar 4

Gözaltına alınanların fabrika müdürü, işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür ve şirketin Aliağa şube müdürü olduğu öğrenildi. Ayrıca HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran da İstanbul Kartal'da gözaltına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar 5

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Patlamanın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da olduğu 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar 6

TAZMİNAT OYUNUYLA HAKSIZLIK YAPILDI

Patlamada hayatını kaybeden evli iki çocuk babası Güner Gökçe'nin kuzeni Taner Gökçe konuştu.

HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar 7

Sabah Gazetesi'nin haberine göre kuzeni Güner'in 20 yıldır aynı fabrikada çalıştığını anlatan Taner Gökçe, "Fabrikada daha az tazminat vermek için sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı. Kuzenimin de 1.5 yıl önce çıkışını yapıp yeniden işe girmiş gibi gösterdiler. Haksızlık yapıyorlardı. Güner işinden bu nedenle memnun değildi. Güner'in çocuklarından biri üniversite okuyor. Diğeri de ortaokul son sınıfta okuyor. Çok iyi merhametli duygusal bir insandı. Emekli olduktan sonra Erzurum köye dönüp orada bir ev yapmak istiyordu. Türkiye'yi gezmek istiyordu. Kısmet olmadı" dedi.

HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar 8

30 YAŞINDAKİ BARIŞ'IN CESEDİ BULUNAMADI

Adli tıp kurumunda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı ancak 30 yaşındaki işçi Barış Güney ile eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen Güney'i arama çalışmaları aralıksız sürerken, baba Bekir Güney konuştu.

HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar 9

"İSTİFA DİLEKÇESİ HAZIRDI. VEREMEDEN CANINDAN OLDU"

Acılı baba, "Oğlumun cenazesi henüz bulunamadı. Arama çalışmaları devam ediyor ama akıbetini bilmiyoruz. Fabrikadan içeriye almıyorlar. Oğlum bekardı, 4 senedir burada çalışıyordu. İş kazaları çok oluyordu. Şefleri, müdürleriyle sorunları vardı. İşten ayrılmayı düşünüyordu hatta dilekçesini bile hazırlamıştı. 10 gün izin kullandı. Önümüzdeki günlerde dilekçeyi vereceğim diyordu. Oğlum dilekçesini veremeden canından oldu. Çok üzgünüz" dedi.

HABAŞ fabrikasında tazminat oyunu deşifre oldu: Sigorta giriş-çıkışı yapmışlar 10
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