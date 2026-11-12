AK Parti tarafından hazırlanan ve 15 maddeden oluşması beklenen torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

10 YILLIK ZAMAN AŞIMI DETAYI: 2017 ÖNCESİ BORÇLAR SİLİNECEK Düzenlemenin sosyal boyutu, herhangi bir kurumsal sağlık güvencesi bulunmayan ve toplumun en alt gelir grubunda yer alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Teklifte, vatandaşların geçmiş yıllardan biriken GSS prim borçlarına ilişkin düzenlemenin yanı sıra Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen bazı enerji hükümlerinin yeniden ele alınması da yer alıyor.

GSS BORÇLARINI DA KAPSAYAN TEKLİF MECLİS'E SUNULDU AK Parti, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Bu kapsamda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin işletilmesi, kapasite artışları ve yer değişikliklerine ilişkin istisnaların temel ilke ve esaslarının doğrudan kanunla belirlenmesi öngörülüyor.

Yasal boşluk oluşmaması amacıyla iptal kararının yürürlüğe girmesi için 10 Aralık 2026 tarihine kadar süre tanınmıştı.

Yüksek Mahkeme, yürütmeye ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) temel ilke ve esaslar belirlenmeden geniş takdir yetkisi verilmesini Anayasa'ya aykırı bulmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 10 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'daki (YEK Kanunu) bazı hükümleri iptal etmişti.

AYM İPTAL ETMİŞTİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE YENİ DÜZENLEME Torba kanun teklifinin bir diğer önemli ayağını enerji mevzuatında yapılması planlanan değişiklikler oluşturuyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 1 milyon vatandaşın 4 milyar lirayı bulan borcunun silinmesi bekleniyor.

YAKLAŞIK 4 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNECEK Teklif kapsamında 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2017 arasındaki döneme ait ödenmemiş GSS prim borçlarının, gecikme cezası ve zamlarıyla birlikte silinmesi hedefleniyor.

TEKLİF ÖNCE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Başkanlığına sunulan torba kanun teklifinin ilk olarak TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ele alınması planlanıyor.

Komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen teklifin, AYM'nin tanıdığı 10 Aralık 2026 tarihli süreden önce yasalaşarak Resmî Gazete'de yayımlanması amaçlanıyor.

GSS NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sosyal güvenlik sistemidir.

Sistem; öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlar ve gelir düzeyi belirli bir sınırın üzerinde bulunan vatandaşları da kapsayan çeşitli gruplara yönelik hükümler içeriyor.

GSS ZORUNLU MU?

GSS, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleriyle karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta olarak tanımlanıyor.

GSS, 2012 yılından itibaren tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına alacak şekilde zorunlu hale getirildi.

GSS KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alan kişiler, işverenler, yabancılar, yabancı öğrenciler, Türk soylular ile vatansız statüsü verilenler, er ve erbaşlar, askerî okul öğrencileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babaları genel sağlık sigortası kapsamında yer alıyor.

Bunların dışında kalan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da GSS kapsamında değerlendiriliyor.

GSS BORCU NEDEN OLUŞUR?

Çalışmayan ve prim ödeme yükümlülüğü bulunan kişilerin GSS primlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor.

Primlerin ödenmemesi halinde her ay borç birikiyor. Gelir testi yaptırılmadığında da 2026 yılı için aylık 1.981,80 lira üzerinden prim borcu oluşabiliyor.

GSS prim borçlarının tamamının veya bir kısmının zamanında ödenmemesi halinde SGK, alacaklarını icra veya haciz yoluyla tahsil edebiliyor. Borçlar, sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullarını da etkileyebiliyor.