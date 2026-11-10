İzmir'deki patlama faciasının ardından bir acı olay daha! Fabrikanın önünde kendini ateşe verdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde 16 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın meydana geldiği Habaş Demir Çelik Fabrikası önünde korkunç bir olay yaşandı. Fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 40 yaşındaki T.İ., üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.