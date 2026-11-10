İzmir'deki patlama faciasının ardından bir acı olay daha! Fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
İzmir'in Aliağa ilçesinde 16 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın meydana geldiği Habaş Demir Çelik Fabrikası önünde korkunç bir olay yaşandı. Fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 40 yaşındaki T.İ., üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.
Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda bugün öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısının 17'ye yükseldi.
16 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ FABRİKANIN ÖNÜNDE KENDİNİ ATEŞE VERDİ
Patlamanın ardından fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen T.İ. (40), tesisin önüne geldi. Üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe veren T.İ. ağır yaralandı.
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.İ., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
PATLAMAYA İLİŞKİN 6 GÖZALTI! 2 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla patlamanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.
Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.