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FETÖ başaramadı yeni görev mafyaya mı verildi? Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?

Pandemiye rağmen istikrarlı büyüyen Türkiye son aylarda sistematik saldırıların hedefinde. Türkiye'yi hedef alan küresel akıl, organize suç örgütleri, mafya, terör örgütleri ve siyasi uzantılarını aparat olarak kullanıyor. Aslında Türkiye geçmişte de bu tip operasyonlara maruz kalmıştı. Dün başarılı olanlar, bugün yeni tetikçilerini benzer şekilde, farklı argümanlarla sahaya sürüyordu. Ancak Türkiye o eski Türkiye değildi…

Giriş Tarihi: 03.06.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 13:27
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FETÖ başaramadı yeni görev mafyaya mı verildi? Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?

Türkiye son haftalarda organize saldırıların hedefinde. Kripto FETÖ'cüler, mafya ve siyasi uzantıları devleti hedef alıyor. Aslında Türkiye, bu tarz sistematik saldırılara, derin operasyonlara yabancı değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FETÖ başaramadı yeni görev mafyaya mı verildi? Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?

NATO'ya üye ülkeler soğuk savaşın ardından, Sovyet tehdidine karşı kurulan Gladio tipi yapıları tasviye etmişti. Ancak Türkiye'deki bu derin yapı farklı amaçlar için kullanılmak üzere tasfiye edilmedi.

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FETÖ başaramadı yeni görev mafyaya mı verildi? Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?

Türkiye yakın tarihte istihbarat servislerinin, mafya ve çeteleri piyon olarak kullandığı benzer birçok operasyona maruz kalmıştı.

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FETÖ başaramadı yeni görev mafyaya mı verildi? Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?

Türkiye ne zaman milli bir hamle yapsa istihbarat servislerinin güdümündeki bu derin yapılar, mafya ve çeteler, ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemlere imza atıyordu.

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FETÖ başaramadı yeni görev mafyaya mı verildi? Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?

Bu yüzden Başkan Erdoğan'ı devirmek için her türlü argümanı deniyorlardı. Son kozları devletin içinde mafya tipi örgütlenen FETÖ'ydü. FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'ı öldürmek üzere Marmaris'e bir suikast timi göndermişti.