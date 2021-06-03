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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayına girilmesinin ardından YKS sınav yerleri ve giriş belgesi için detaylar merak ediliyor. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Veliler ve öğrenciler için YKS detaylarını sizler için derledik. İşte, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2021 01:44
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