Erken seçim ısrarının perde arkası ne? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMASINDA NELER VAR?

Bu hafta meclisimizde bazı alacakların tahsili ve ötelendirilmesi yapılandırmayla ilgili bir kanun vardı. Bugün sabah 4.30'a kadar devam etti kabul ettik ve kanunlaştı. Vatandaşlarımıza bu pandemi döneminde bir nebze daha olsun rahatlatmak amacıyla bir kanun çıkarttık. Geçmiş dönemlerdeki çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki haftalarda daha güzel çalışmalarla devam ettireceğiz. Önümüzdeki haftalarda da icra iflas kanununda bir değişiklik bekliyoruz. Yine cezaevlerinde iyileştirme gelecek inşallah. Bir de askeri yargılama ile ilgili bir düzenlemeyle önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz çalışmalara.