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Haberler Galeri Ender Saraç'tan 10 kilo verdiren diyet listesi! Sadece 30 günde göbek ve basenden kurtulabilirsiniz! Egzersizle birlikte...

Ender Saraç'tan 10 kilo verdiren diyet listesi! Sadece 30 günde göbek ve basenden kurtulabilirsiniz! Egzersizle birlikte...

Ender Saraç kısa sürece zayıflatan diyet listesini açıkladı. Sağlıksız beslenme sonucu ortaya çıkan basen ve göbek yağları hepimizin korkullu rüyası. Yaş ilerledikçe yavaşlayan metabolizma kilo vermemizi de zorlaştırıyor. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte birçok kişi kısa sürede zayıflamanın yollarını aramaya başladı. Peki, metabolizma hızlandırmanın formülü nedir? İşte, Ender Saraç'ın 1 ayda 10 kilo verdiren mucizevi diyet listesi!

Giriş Tarihi: 20.06.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 18:36
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Ender Saraç’tan 10 kilo verdiren diyet listesi! Sadece 30 günde göbek ve basenden kurtulabilirsiniz! Egzersizle birlikte...

Dr. Ender Saraç 1 ayda 10 kilo verdiren diyet listesini verdi! Havaların ısınmasıyla birlikte kışın alınan kilolar üzerimizde yük olmaya başladı. Ender Saraç'ın tavsiyleriyle kısa sürede istediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz. İşte sağlıklı kilo vermenin yolları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ender Saraç’tan 10 kilo verdiren diyet listesi! Sadece 30 günde göbek ve basenden kurtulabilirsiniz! Egzersizle birlikte...

1 AYDA 10 KİLO DİYETİ!

Ender Saraç'ın diyet listesi ile 10 kilo verebilirsiniz.

Kahvaltı: Açık çay (şekersiz)1 adet haşlanmış yumurta3 dilim peynir3-4 dilim ekmek2 ceviz, domates, salatalık

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Ender Saraç’tan 10 kilo verdiren diyet listesi! Sadece 30 günde göbek ve basenden kurtulabilirsiniz! Egzersizle birlikte...

Ara öğün: 1-2 hurma

1. seçenek

Akşam: 5 yemek kaşığı sebze yemeği1 büyük kâse cacık2 dilim ekmek, salata

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Ender Saraç’tan 10 kilo verdiren diyet listesi! Sadece 30 günde göbek ve basenden kurtulabilirsiniz! Egzersizle birlikte...

2. seçenek

5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeğiyoğurtlu salata2 ufak dilim pide, salata;

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Ender Saraç’tan 10 kilo verdiren diyet listesi! Sadece 30 günde göbek ve basenden kurtulabilirsiniz! Egzersizle birlikte...

3. seçenek

3 adet ızgara köfte veya ızgara tavukközlenmiş sebze salatası1 su bardağı ayran2 dilim ekmek, salata

Yemekten sonra yeşil çay