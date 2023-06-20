Ender Saraç'tan 10 kilo verdiren diyet listesi! Sadece 30 günde göbek ve basenden kurtulabilirsiniz! Egzersizle birlikte...

Ender Saraç kısa sürece zayıflatan diyet listesini açıkladı. Sağlıksız beslenme sonucu ortaya çıkan basen ve göbek yağları hepimizin korkullu rüyası. Yaş ilerledikçe yavaşlayan metabolizma kilo vermemizi de zorlaştırıyor. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte birçok kişi kısa sürede zayıflamanın yollarını aramaya başladı. Peki, metabolizma hızlandırmanın formülü nedir? İşte, Ender Saraç'ın 1 ayda 10 kilo verdiren mucizevi diyet listesi!