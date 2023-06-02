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Haberler Galeri Ender Saraç en etkili zayıflama tarifini verdi! 15 günde hızlıca yağ yakmanızı sağlayacak! Sodanın içine...

Ender Saraç en etkili zayıflama tarifini verdi! 15 günde hızlıca yağ yakmanızı sağlayacak! Sodanın içine...

Karın yağlarından şikayetçi olanlar hemen denesin! Dr. Ender Saraç, zayıflama konsunda verdiği tavsiyelerle, kilo vermek isteyenler imdadına yetişiyor. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte fazla kilolarından kurtulmak isteyenler, zayıflama formüllerini araştırmaya başladı. Birçok ünlü ismin başvurduğu doktorlar arasında yer alan Saraç, metabolizmayı hızlandıran tarifi açıkladı! İşte, 15 günde bile etkisini gösteren o tarif...

Giriş Tarihi: 02.06.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 19:05
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Ender Saraç en etkili zayıflama tarifini verdi! 15 günde hızlıca yağ yakmanızı sağlayacak! Sodanın içine...

Acil kilo vermek isteyenler denesin! Karında biriken yağları 15 günde yok ediyor! Metabolizmanın yavaşlaması kilo vermeyi zorlaştırıyor. Bazı kürler ise tüketildiğinde yağ yakımını tetikliyor. Ünlüleri zayıflatan doktor Ender Saraç, kilo vermek isteyenlere mucizevi tarifi verdi. İşte kısa sürede yazıflamaya yardımcı olan karışım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ender Saraç en etkili zayıflama tarifini verdi! 15 günde hızlıca yağ yakmanızı sağlayacak! Sodanın içine...

Ender Saraç'tan sodalı yeşil çay kürü, zayıflamak için en etkili seçeneklerden biri. Bu karışımı sadece 4 malzemeyle evinizde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. İşte tarifi...

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Ender Saraç en etkili zayıflama tarifini verdi! 15 günde hızlıca yağ yakmanızı sağlayacak! Sodanın içine...

ENDER SARAÇ'TAN SODALI YEŞİL ÇAY KÜRÜ

Ender Saraç'tan sodalı yeşil çay kürü 15 gün boyunca uygulanabilir.

*Yemeklerden en az 1 saat önce tüketilmesi gerekir

*Zayıflama etkisini artırmak için sodalı yeşil çay kürü ile birlikte sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösterin.

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Ender Saraç en etkili zayıflama tarifini verdi! 15 günde hızlıca yağ yakmanızı sağlayacak! Sodanın içine...

SODALI YEŞİL ÇAY KÜRÜ MALZEMELERİ

* 1 şişe doğal maden suyu

* 2 tatlı kaşığı yeşil çay

* Yarım limonun suyu

* 2,5 bardak su

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Ender Saraç en etkili zayıflama tarifini verdi! 15 günde hızlıca yağ yakmanızı sağlayacak! Sodanın içine...

SODALI YEŞİL ÇAY KÜRÜ HAZIRLANIŞI

Sodalı yeşil çay kürü için 2,5 bardak sıcak suya yeşil çay ekleyerek 10 dakika boyunca demlemeye bırakın.

Ardında içerisine soda ve limon suyu ekleyerek tüketin.