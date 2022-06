e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Karne dağıtımı öncesinde not bilgileri e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Okulların kapanmasına kısa süre kala, gözler e-Okul ile not bilgisi sorgulama işlemlerine çevrildi. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte haberin detayları...