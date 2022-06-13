e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?

e-Okul ne zaman kapanıyor? Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıkmaya hazırlanan öğrenciler, e-Okul sisteminde karne öncesi notlarını görüntüleyebiliyor. Öğretmenler tarafından sisteme girilen not bilgilerinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler ve velileri, "e-Okul ne zaman kapanıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte cevaplar...