13 Haziran 2022, Pazartesi
e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?
e-Okul ne zaman kapanıyor? Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıkmaya hazırlanan öğrenciler, e-Okul sisteminde karne öncesi notlarını görüntüleyebiliyor. Öğretmenler tarafından sisteme girilen not bilgilerinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler ve velileri, "e-Okul ne zaman kapanıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.06.2022 13:13
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