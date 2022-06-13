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Haberler Galeri e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?

e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?

e-Okul ne zaman kapanıyor? Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıkmaya hazırlanan öğrenciler, e-Okul sisteminde karne öncesi notlarını görüntüleyebiliyor. Öğretmenler tarafından sisteme girilen not bilgilerinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler ve velileri, "e-Okul ne zaman kapanıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 13:13
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e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?

e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Karne dağıtımı öncesinde not bilgileri e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Okulların kapanmasına kısa süre kala, gözler e-Okul ile not bilgisi sorgulama işlemlerine çevrildi. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul sisteminde yoğunluk yaşandığı ara ara erişim problemi görülebiliyor. e-Okul VBS sistemi, bakım ve onarım dönemleri haricinde sürekli olarak hizmet vermektedir. Karne döneminin yaklaşmasıyla sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrenciler de e-Okul sistemi kapatıldı olarak yorumluyor. Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesi için kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir. e-Okul karne gününe kadar kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

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e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

* Öncelikle e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapın. İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

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e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.