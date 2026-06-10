Atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

Kararnameyle 8 Haziran'da gerçekleştirilen ad çekme sonucunda belirlenen görev yerleri belli olurken, toplam 14 hakim ve savcı adayının ataması yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi 10 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ataması yapılan savcı adayları arasında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Semih Arslan'ın yanı sıra Çayıralan, Şebinkarahisar, Koyulhisar, Şiran, Başkale, Aybastı, Alucra, Hınıs, Reyhanlı ve Kadirli Cumhuriyet savcılıklarına görevlendirilen adaylar yer aldı.

3 HAKİM ADAYININ GÖREV YERİ BELLİ OLDU

Ayrıca HSK kararnamesiyle birlikte 3 hakim adayının da görev yerleri netleşti.

Buna göre Furkan Katırcı Bahçesaray Hakimliği'ne, Gülizar Akgündüz Hatay Hakimliği'ne, Abdullah Özkur ise Gölhisar Hakimliği'ne atandı.

Kararnameyle birlikte hakim adaylarının mesleki görev yerleri resmen belirlenmiş oldu.