HSK kararnamesi Resmi Gazete'de! 14 hakim ve savcı adayının görev yerleri belli oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının görev yerleri belirlendi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi 10 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnameyle 8 Haziran'da gerçekleştirilen ad çekme sonucunda belirlenen görev yerleri belli olurken, toplam 14 hakim ve savcı adayının ataması yapıldı.
Atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında gerçekleştirildi.
11 CUMHURİYET SAVCISI ADAYI ATANDI
Kararname kapsamında 11 Cumhuriyet savcısı adayının görev yeri belirlendi.
Ataması yapılan savcı adayları arasında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Semih Arslan'ın yanı sıra Çayıralan, Şebinkarahisar, Koyulhisar, Şiran, Başkale, Aybastı, Alucra, Hınıs, Reyhanlı ve Kadirli Cumhuriyet savcılıklarına görevlendirilen adaylar yer aldı.
3 HAKİM ADAYININ GÖREV YERİ BELLİ OLDU
Ayrıca HSK kararnamesiyle birlikte 3 hakim adayının da görev yerleri netleşti.
Buna göre Furkan Katırcı Bahçesaray Hakimliği'ne, Gülizar Akgündüz Hatay Hakimliği'ne, Abdullah Özkur ise Gölhisar Hakimliği'ne atandı.
Kararnameyle birlikte hakim adaylarının mesleki görev yerleri resmen belirlenmiş oldu.
İŞTE İSİM İSİM ATAMA LİSTESİ
|S.N.
|Görev Ayrımı
|Adı Soyadı
|Görev Yeri
|1
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Harun Akçılgın
|Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı
|2
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Semih Arslan
|İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
|3
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Muhammed Tayyib Aydın
|Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
|4
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Mert Çetin
|Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı
|5
|Hakim Adayı
|Furkan Katırcı
|Bahçesaray Hakimliği
|6
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Musa Kubilay Kınacı
|Şiran Cumhuriyet Savcılığı
|7
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Mahir Tuncel
|Başkale Cumhuriyet Savcılığı
|8
|Hakim Adayı
|Gülizar Akgündüz
|Hatay Hakimliği
|9
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Samet Bayraktar
|Aybastı Cumhuriyet Savcılığı
|10
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Bedirhan Çakır
|Alucra Cumhuriyet Savcılığı
|11
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Tuğçe Dinç
|Hınıs Cumhuriyet Savcılığı
|12
|Hakim Adayı
|Abdullah Özkur
|Gölhisar Hakimliği
|13
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Emre Pınar
|Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı
|14
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Serhat Sunca
|Kadirli Cumhuriyet Savcılığı
ATAMALAR AD ÇEKME SONUCU YAPILDI
HSK tarafından yayımlanan kararnameyle birlikte 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucunda belirlenen görev yerleri kesinleşti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararname doğrultusunda 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayı Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde görevlerine başlayacak.