FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonu, örgütün deşifre olmamak için başvurduğu akılalmaz gizlilik yöntemlerini gözler önüne serdi. Vizesiz Balkan ülkelerine "gezi" maskesiyle eğitim kampları düzenleyen, fiziki teması sıfırlamak için AVM'lerdeki emanet dolaplarını para trafiğinde kullanan ve baz istasyonu oyunlarıyla iz kaybettirmeye çalışan 77 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonu, örgütün akıl almaz gizlilik yöntemlerini ortaya çıkardı.

AVM EMANET DOLAPLARINDA GİZLİ TRAFİK



Sabah'ın haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler, örgütün finansal yardımları ulaştırmak için İzmir'deki AVM'yi bir üs olarak kullandığını belgeledi. Örgüt mensuplarının, fiziki teması sıfıra indirmek amacıyla kadın mescidi girişinde bulunan kilitli ve şifreli emanet dolaplarını kullandıkları saptandı.

Şüphelilerin kendi aralarındaki görüşmelerde dolaplara para bırakıp almayı "kira almak" şeklinde şifreledikleri belirlendi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, örgüt üyelerinin bu dolaplara beyaz ve siyah poşetler içerisinde yüksek miktarda nakit bıraktığı görüldü.



Yapılan kontrollerde dolaplarda bir seferde 100 bin TL, başka bir seferde ise 120 bin TL nakit para tespit edildi. Ayrıca bu dolaplar üzerinden altın paketleri ve alışveriş kartlarının da transfer edildiği teknik araçlarla kanıtlandı.