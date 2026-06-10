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FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonu, örgütün deşifre olmamak için başvurduğu akılalmaz gizlilik yöntemlerini gözler önüne serdi. Vizesiz Balkan ülkelerine "gezi" maskesiyle eğitim kampları düzenleyen, fiziki teması sıfırlamak için AVM'lerdeki emanet dolaplarını para trafiğinde kullanan ve baz istasyonu oyunlarıyla iz kaybettirmeye çalışan 77 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 1

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonu, örgütün akıl almaz gizlilik yöntemlerini ortaya çıkardı.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 2

AVM EMANET DOLAPLARINDA GİZLİ TRAFİK

Sabah'ın haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler, örgütün finansal yardımları ulaştırmak için İzmir'deki AVM'yi bir üs olarak kullandığını belgeledi. Örgüt mensuplarının, fiziki teması sıfıra indirmek amacıyla kadın mescidi girişinde bulunan kilitli ve şifreli emanet dolaplarını kullandıkları saptandı.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 3

Şüphelilerin kendi aralarındaki görüşmelerde dolaplara para bırakıp almayı "kira almak" şeklinde şifreledikleri belirlendi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, örgüt üyelerinin bu dolaplara beyaz ve siyah poşetler içerisinde yüksek miktarda nakit bıraktığı görüldü.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 4

Yapılan kontrollerde dolaplarda bir seferde 100 bin TL, başka bir seferde ise 120 bin TL nakit para tespit edildi. Ayrıca bu dolaplar üzerinden altın paketleri ve alışveriş kartlarının da transfer edildiği teknik araçlarla kanıtlandı.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 5

"GEZİ" GÖRÜNÜMLÜ EĞİTİM KAMPLARI

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri, örgütün yurtdışı faaliyetleri oldu. FETÖ'nün 2023-2026 yılları arasında Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk gibi vizesiz Balkan ülkelerine "gezi" adı altında gizli eğitim kampları düzenlediği ortaya çıkarıldı.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 6

Toplam 17 şüphelinin katıldığı bu kamplara, örgüt üyelerinin havayolu şirketleri üzerinden aynı uçuşlarla grup halinde giderek örgütsel eğitim aldıkları kayıt altına alındı.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 7

11 İLDE EŞZAMANLI BASKIN

İzmir merkezli Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak ve Isparta illerinde başlatılan operasyonda dev bir darbe indirildi.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 8

Kadın yapılanmasından 61, erkek yapılanmasından ise 15 kişi olmak üzere toplam 76 dosya şüphelisi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 77'ye yükseldi.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 9

Aranan iki firariden biri de İstanbul'da yurtdışına kaçmaya çalışırken engellendi. Örgütün, güncel yapılanmayı diri tutmak amacıyla özellikle geçmişte FETÖ soruşturmalarından adli işlem görmüş şahısların çocuklarına odaklandığı saptandı.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 10

Bu çocuklarla "hücre evleri"nde bire bir görüşmeler yapılarak örgüte yeni kazanımlar sağlanmaya çalışıldığı belirlendi.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 11

22 HÜCRE EVİ VE "KOD İSİM" MASKESİ

Emniyet birimleri, İzmir genelinde örgütsel faaliyetlerin sürdürüldüğü 17'si kadın, 5'i erkek yapılanmasına ait 22 adet güncel "hücre evi" tespit etti. Hücre evlerinde kalan örgüt mensuplarının deşifre olmamak için uyguladığı yöntemler ise pes dedirtti.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 12

Örgüt üyelerinin hücre evlerine giriş ve çıkış yaparken baz istasyonu verisi vermemek adına cep telefonlarını saatlerce kapalı tuttukları teknik incelemelerle belgelendi.

FETÖ’nün "Balkan maskesi" düştü! "Gezi" dediler eğitim kampı çıktı 13

Sorumlu düzeydeki örgüt üyelerinin "Elif", "Leyla", "Başak" ve "Rüveyda" gibi kod isimler kullanarak gerçek kimliklerini gizledikleri anlaşıldı.

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