Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sessiz kalmayarak videolu mesaj yayımladığı ve Özgür Özel'in açıklamalarına cevap verdiği değerlendiriliyor.

Ancak parti içerisindeki hava çok farklı. CHP kulislerinde grup toplantısının ardından konuşulan en önemli başlığın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ifade ediliyor. Parti içindeki birçok ismin, Özgür Özel'in sözlerinin doğrudan eski Genel Başkan'a yönelik olduğunu düşündüğü belirtiliyor.

İMAMOĞLU DETAYI ORTALIĞI KARIŞTIRDI: "PİŞMANIM"

CHP'de yaşanan gerilimin perde arkasında yalnızca liderlik tartışmasının olmadığı da konuşuluyor. Kulislerde dikkat çeken bir başka başlık ise Ekrem İmamoğlu meselesi.

Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde belediye başkan adayı gösterildiğini hatırlatan İlter Yeşiltaş, CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun bu süreçle ilgili "pişmanlık" yaşadığı yönünde iddiaların dillendirildiğini aktardı.

Bu kulis bilgisi CHP'deki çatlağın yalnızca bugüne ait olmadığını, geçmişte alınan kritik kararların da yeniden tartışmaya açıldığını ortaya koydu.

AK PARTİLİ YAYMAN A HABER'DE

CHP'de kurultay tartışmaları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden sahaya inen açıklamaları siyaset gündemini sarsarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yayman'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. CHP'de yaşanan süreci "varoluş krizi" olarak tanımlayan Yayman, parti içindeki kaosun CHP tabanında büyük hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi. Yayman'ın, "Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı bu partide yaşananları görseydi herkesi partiden atardı" sözleri ise siyasi gündeme damga vurdu.

CHP'DE KILIÇDAROĞLU HAREKETLİLİĞİ

Canlı yayında yöneltilen "Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, CHP'de yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ancak AK Parti'nin ana gündeminin bu olmadığını söyledi. Yayman, "AK Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla çok fazla ilgilenmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz kendi gündemimize, kendi yolumuza ve milletimizle olan bağımızı güçlendirmeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM İBRETLİK"

CHP'nin bugün içinde bulunduğu tabloyu "üzücü" olarak nitelendiren Yayman, partinin yaşadığı iç hesaplaşmanın artık kamuoyu önünde büyük bir krize dönüştüğünü söyledi. Hüseyin Yayman, "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ana muhalefet partisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. Biz CHP'nin içine düştüğü durumu gerçekten üzülerek izliyoruz. CHP'li seçmenlerin yaşadığı hayal kırıklığını ibretle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ CHP'NİN GÜÇLÜ OLMASINI İSTER"

Siyasetin sıcak hattında dikkat çeken mesajlar veren Yayman, AK Parti'nin güçlü bir muhalefeti demokrasinin gereği olarak gördüğünü de ifade etti. Yayman, "Biz AK Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olmasını isteriz. CHP'nin Türkiye'de bir iktidar alternatifi haline gelmesini demokrasinin güçlenmesi açısından önemli görüyoruz" sözleriyle dikkat çekti.

"ERDOĞAN DÜNYA LİDERLERİYLE MASADA, CHP İSE KURULTAY KAVGASINDA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası diplomasi trafiğine dikkat çeken Hüseyin Yayman, AK Parti ile CHP arasındaki siyaset anlayışı farkını bu örnek üzerinden anlattı. Yayman, "Cumhurbaşkanımız bir gün Trump'la, öbür gün Putin'le, İran yetkilileriyle, Azerbaycan Devlet Başkanı'yla, Macron'la görüşüyor. Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği siyaset anlayışına baktığınızda CHP'de yaşanan tabloyla arasındaki fark çok net görülüyor" ifadelerini kullandı.

CHP'DE KURULTAY DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Yayman konuşmasında CHP'deki tartışmaların merkezinde kurultay sürecinin yer aldığını vurguladı. Parti içinden gelen suç duyuruları ve şikayetlerin CHP tabanında ciddi rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Yayman, "Kurultayla başlayan bir tartışma var. Şikayette bulunan yine CHP'nin delegesi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan yine CHP'li isimler. Tüm tartışmalar CHP evreninde yaşanıyor" dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERLE İLGİLİ İLİŞKİLER TABANI RAHATSIZ EDİYOR"

Sadece kurultay krizinin değil, CHP'li belediyelerle ilgili gündeme gelen iddiaların da parti içinde rahatsızlık yarattığını söyleyen Yayman, CHP tabanının yaşananları dikkatle izlediğini belirtti. Yayman, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin içine girdiği birtakım ilişkiler var ve bunlar CHP tabanında çok ciddi şekilde yorumlanıyor" sözleriyle dikkat çekti.

"AK PARTİ'NİN GÜNDEMİ HALKIN SORUNLARI"

AK Parti'nin yeni dönem vizyonu üzerinde çalıştığını belirten Hüseyin Yayman, partinin 25'inci yıl hazırlıkları kapsamında yeni bir siyasi hikâye oluşturma hedefinde olduğunu söyledi. Yayman, "AK Parti'nin gündemi halka hizmettir. Hayat pahalılığı, ekonominin düzelmesi, terörsüz Türkiye hedefi bizim ana gündemimizdir. AK Parti ikinci 25 yılın yeni başarı hikâyesini yazmanın gayreti içerisindedir" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK HEPSİNİ PARTİDEN ATARDI"

Canlı yayının en dikkat çeken bölümü ise Hüseyin Yayman'ın CHP yönetimine yönelik sert sözleri oldu. CHP'de yaşanan gelişmelerin parti kimliğini zedelediğini savunan Yayman, "Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanları görseydi herhalde çok üzülürdü. Bu partide yaşananları ve bu partinin aktörlerinin hepsini partiden atardı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.