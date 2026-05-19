Erkan Petekkaya CHP'yi topa tuttu! Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir mitingindeki konuşmasını sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi. Pekkaya'nın açıklamaları kısa sürede gündem yarattı.
Oyuncu Erkan Petekkaya, bu kez rol aldığı projelerle değil, siyaset gündemine yönelik yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.
Petekkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir mitingdeki konuşmasına dayanamayıp, sosyal medya üzerinden adeta ateş püskürdü.
"KOPUN ÜLKEMİZİN YAKASINDAN"
Sert eleştirilerde bulunan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini kemiğini sömürdünüz. Yeter, yeter, yeter guguk kuşusunuz! Yılmaz Özdil, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel... Kopun ülkemizin yakasından. Sizler topluca bin planın uşaklarısınız. Ahlak yoksunları sizi, kökünüzün yatacak yeri yok."
Yaptığı paylaşımın Instagram tarafından silindiğini dile getiren Petekkaya, bir vatandaş olarak yalnızca kendi duygu ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaştığını aktardı.