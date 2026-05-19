CHP'de CHP'liler bayrak açtı! Özel aday mı olacak, istifa mı edecek? | "Mutlak butlan" iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de yaptığı açıklama siyasetin ateş hattını bir anda hareketlendirdi. Özel, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır" sözleriyle CHP'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir mitinginde sarf ettiği "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur" sözleri siyaset kulislerini bir anda hareketlendirdi. Günlerdir "tek aday Ekrem İmamoğlu" söylemiyle yol alan CHP'de bu açıklama, "geri çekilme", "yeni aday hazırlığı" ve "parti içi kopuş" tartışmalarını beraberinde getirdi. Konuya ilişkin A Haber'de konuşan Gazeteci Zafer Şahin ile CHP binası önünden canlı bağlanan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Onu bırakmayabilirler" cümlesinin aslında "İmamoğlu zaten aday olmayacak" anlamına geldiğini savunurken, "Ben başından beri Özgür Özel'in de İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini hiç düşünmediği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Zafer Şahin, açıklamayı çok sert sözlerle değerlendirdi. Şahin, Kemal Tahir'in " Kurt Kanunu" romanına gönderme yaparak , "Kurtlukta düşeni yemek kuraldır" ifadeleri üzerinden CHP'de yaşanan süreci yorumladı. Zafer Şahin, "Özgür Bey, Ekrem İmamoğlu'ndan bayağı hızlı bir şekilde uzaklaşma sinyalleri veriyor" sözleriyle dikkat çekti.

Uzun süredir "adayımız nettir" söylemini sürdüren CHP yönetiminden gelen bu çıkış, özellikle parti tabanında ve Ankara kulislerinde "geri adım mı atılıyor?" sorularını gündeme taşıdı. Çünkü Özgür Özel daha önce defalarca "Adayımız Ekrem İmamoğlu" diyerek farklı bir ismin konuşulmasına dahi kapıyı kapatmıştı.

Şahin ayrıca CHP'ye yakın medya organları üzerinden yaşanan tartışmaların da bu süreçle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Halk TV ve Koza TV üzerinden yaşanan ayrışmayı örnek gösteren Şahin, "Halk TV'yi İmamoğlucular, Koza TV'yi Özgür Özelciler yönetecek gibi bir durum var" sözleriyle parti içindeki kamplaşmanın medya ayağına dikkat çekti.

Siyaset kulislerinde yankı uyandıran açıklamaların ardından Zafer Şahin, CHP'de yeni bir dönemin başlayabileceğini söyledi. Şahin, "Bu açıklamadan sonra kartlar yeniden karılacak" ifadelerini kullanırken, "İmamoğlu'nu denklemden uzaklaştırıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, "Şimdi daha yargı kararı kesinleşmeden 'adayımız olmayabilir' diyorsunuz. O zaman bugüne kadar yapılanların sebebi neydi?" sözleriyle CHP yönetimine yüklendi.

Zafer Şahin değerlendirmesinde CHP'nin bugüne kadar izlediği stratejiyi de hedef aldı. Şahin, "Siz İmamoğlu'nu göstermelik bir ön seçimle Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişsiniz. Gençleri sokağa davet ettiniz, boykot çağrıları yaptınız, Türkiye'yi yurt dışına şikayet ettiniz, topluma büyük bir gerginlik yüklediniz" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU CEPHESİYLE BAĞLAR KOPMUŞ DURUMDA"

Zafer Şahin, CHP yönetimi ile Ekrem İmamoğlu ekibi arasındaki ilişkinin ciddi şekilde zayıfladığını öne sürdü. Şahin, "İmamoğlu ekibiyle Özgür Özel arasındaki bağlar son derece zayıflamış, hatta kopmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Bu saatten sonra Özgür Özel ile İmamoğlu ilişkisine dair kamuoyunu şaşırtacak ayrıntılar ortaya çıkarsa hiç şaşırmam" diyerek yeni siyasi krizlerin kapıda olduğu mesajını verdi.

KILIÇDAROĞLU SENARYOSU MASADA MI?

Programda dikkat çeken bir başka başlık ise Kemal Kılıçdaroğlu ihtimali oldu. Zafer Şahin, CHP'nin yeniden kurultay sürecine gidebileceğini ve Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı masada buluşabileceğini ifade etti. Şahin, "Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir masada buluşup partiyi kurultaya götürmek gibi bir alternatif gündeme gelirse hiç şaşırmam" şeklinde konuştu.

Bu sözler Ankara kulislerinde "CHP'de büyük hesaplaşma mı geliyor?" sorularını daha da büyüttü.

A HABER MUHABİRİ İLTER YEŞİLTAŞ: "CHP ARTIK DAHA GERÇEKÇİ HAREKET EDECEK"

CHP Genel Merkezi önünden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yeşiltaş, Özgür Özel'in bugüne kadar "Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" söylemini net şekilde sürdürdüğünü ancak Balıkesir mitingiyle birlikte ilk kez çok açık şekilde "başka aday" ihtimalini dillendirdiğini söyledi.

İlter Yeşiltaş, "CHP artık daha gerçekçi hareket edecek, bunu anlıyoruz" ifadelerini kullanırken, parti içinde uzun süredir "İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?" sorusunun konuşulduğunu aktardı.

"ÖZGÜR ÖZEL DOĞAL ADAY" KULİSLERİ

Ankara'da konuşulan en dikkat çekici başlıklardan biri de Özgür Özel'in bizzat aday olabileceği ihtimali oldu. İlter Yeşiltaş, bazı milletvekillerinin "Bir partinin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır" görüşünü dillendirdiğini aktarırken, Özgür Özel'in kurultay sonrası parti içinde büyük güç elde ettiğine dikkat çekti.

Yeşiltaş, "39. Kurultay'dan sonra bazı milletvekilleri 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir lider doğuyor' yorumunu yapmıştı" sözleriyle CHP içindeki yeni güç dengesine işaret etti.

KURULTAY GECESİNDEKİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kurultayında Özgür Özel'in genel başkanlığının netleştiği anlarda yaşanan dikkat çeken görüntülere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeşiltaş, Ali Mahir Başarır'ın sonuçların kesinleşmesiyle birlikte büyük bir sevinç yaşayarak sahneye koştuğunu aktarırken, sahnede Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bulunduğunu söyledi.

İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği artık netleşmesiyle birlikte Ali Mahir Başarır koşarak geldi, sahneye çıktı. Sahnede Malatya Milletvekili Veli Ağbaba vardı. Onlar ikisi zaten özellikle kurultay sürecinde delegeleri ikna etmek için yoğun bir mücadele veriyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kurultay sürecinde Özgür Özel'in en yakınındaki iki isim olarak öne çıkan Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın saha çalışmalarında aktif rol oynadığına dikkat çeken Yeşiltaş, seçim zaferinin ardından yaşanan coşkunun parti içindeki farklı kesimler tarafından farklı yorumlandığını aktardı.

Yeşiltaş, "Kurultayı da kazanınca Ali Mahir Başarır işte bu şekilde sevincini anlatmaya çalıştı. Bu şekilde Veli Ağbaba'ya sarıldı, sevincini, mutluluğunu bu şekilde havaya zıplayarak ifade etmiş oldu" sözleriyle o anları anlattı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN DİKKAT ÇEKEN YAKIŞTIRMA

CHP'de kurultay sonrası oluşan saflaşmanın halen etkisini sürdürdüğünü belirten İlter Yeşiltaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin Ali Mahir Başarır'a yönelik eleştirilerinin uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da bu görüntülerden yola çıkarak Ali Mahir Başarır'la ilgili bu şekilde bir yakıştırmada bulundular. Bu da uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten özellikle Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları tarafından Ali Mahir Başarır'a yapılan bir yakıştırma olduğunu söyleyelim" ifadelerini kullandı.

CHP'DE "DUYGUSAL KOPUŞ" İDDİASI

CHP kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan birinin de parti içindeki "duygusal kopuş" olduğu ifade edildi. Özellikle milletvekilleri arasında ciddi bir rahatsızlığın bulunduğunu belirten İlter Yeşiltaş, bazı paylaşımların bile parti içindeki kırılmayı gözler önüne serdiğini söyledi.

Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde doğrudur, bir duygusal kopuş var açıkçası" diyerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaptığı bazı paylaşımların sınırlı sayıda milletvekili tarafından paylaşılmasının da bu rahatsızlığın işareti olarak yorumlandığını belirten Yeşiltaş, CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na koşulsuz bağlı bir grubun halen varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde malum 10-15 civarında 'amasız, fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan, liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'dur ve asla bu gerçek değişmedi' yaklaşımı ortaya koyan milletvekilleri var" şeklinde konuştu.

60 MİLLETVEKİLİ RAHATSIZ MI?

CHP yönetimine yönelik eleştirilerin perde arkasında daha geniş bir rahatsızlık olduğu da kulislere yansıdı. Açık şekilde konuşmayan ancak parti politikalarından memnun olmayan çok sayıda milletvekilinin bulunduğu iddia edildi.

Yeşiltaş, "Her ne kadar açıktan dile getirmeseler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarına, parti yönetiminin politikalarına eleştirilerde bulunan ancak bunu dile getirmeyen 60 civarında milletvekilinin olduğu da ifade ediliyor kulislerde" sözleriyle parti içindeki sessiz rahatsızlığa dikkat çekti.

Bu tablo, CHP'de kurultay sonrası başlayan liderlik tartışmasının halen kapanmadığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

"YEDEK PARTİ" ÇIKIŞI CHP'Yİ KARIŞTIRDI

CHP'de bir diğer sıcak başlık ise "yedek parti" tartışması oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, olası bir kapatma davasına karşı hazırlıklı olunması gerektiği yönündeki sözleri parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İlter Yeşiltaş, "Yedek parti özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren hem siyasette hem de CHP'de haliyle tartışılıyor, konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bir kapatma davasıyla karşı karşıya kalırsak yedek partiyi hazır tutuyoruz' şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu" ifadelerini kullandı.

Bu çıkışa ilk sert tepkinin CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan geldiğini belirten Yeşiltaş, Erol'un açıklamalarının parti içindeki başka isimlerin de düşüncelerini yansıttığını söyledi.

GÜRSEL EROL'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E İSİM VERMEDEN ELEŞTİRİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un açıklamalarını aktaran İlter Yeşiltaş, Erol'un "yedek parti" tartışmasına sert şekilde karşı çıktığını ifade etti.

Yeşiltaş, Gürsel Erol'un, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak Cumhuriyet Halk Partisi tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir" dediğini aktardı.

Erol'un açıklamalarının devamında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır. Kimse boş hayaller kurmasın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın" sözleriyle parti yönetimine mesaj verdiği ifade edildi.

"ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA EDECEK" İDDİALARINA YANIT

Öte yandan sosyal medyada gündeme gelen "Özgür Özel istifa edecek" iddialarına ilişkin de CHP kaynaklarından açıklama geldi. İlter Yeşiltaş, CHP kulislerinden aldığı bilgileri canlı yayında paylaşarak iddiaların kesin bir dille yalanlandığını söyledi.

Yeşiltaş, "Bugün özellikle CHP Genel Başkanı'nın istifa edebileceği şeklinde bazı iddialar gündeme geldi, sosyal medyada konuşuldu. CHP kaynaklarına sorduğumda, 'Asla ve kat'a Sayın Genel Başkan'ın böyle bir düşüncesi yok' şeklinde, 'Hatta böyle bir gündem de yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde' şeklinde bir açıklaması da olmuştu" ifadelerini kullandı.

CHP'de kurultay sonrası başlayan iç hesaplaşmanın, "duygusal kopuş", "yedek parti" ve liderlik tartışmalarıyla birlikte önümüzdeki süreçte daha da büyüyebileceği konuşuluyor.