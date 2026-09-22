CHP'de kongre takvimi: 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek hazırlığı! Rakip çıkacak mı?

CHP'de 10 Eylül'de başlayan kongre takvimiyle gözler 2027 ilkbaharında yapılması öngörülen büyük kurultaya çevrildi. Bu kapsamda tüm il ve ilçe seçimlerinin tamamlanmasının ardından büyük kurultayın tarihi belirlenecek. Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken, 81 il başkanının ortak iradeyle destek vermesi bekleniyor.

CHP'de kongre takvimi 10 Eylül itibarıyla resmen başladı. 14 Şubat 2027'de tüm il ve ilçe seçimleri tamamlanmış olacak. Kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Edinilen bilgilere göre, 81 il başkanının kurultayda ortak irade ile Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyor. Atılacak adımlar konusunda istişarelerin şimdiden başladığı bildirilirken, il başkanlarının kurultaydan hemen önce ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayabilecekleri de kulislerde konuşuluyor.

"İL BAŞKANLARININ FİRESİZ TAM DESTEĞİNİ GÖRÜRÜZ"

Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir alternatifi olamayacağını dile getiren partili kaynaklar, "Kemal Bey'in karşısına ciddi bir rakip çıkmasını öngörmüyoruz. İl başkanları arasında kendisinin genel başkanlığına yönelik herhangi bir muhalif görüş bulunmuyor. Kurultayda muhtemelen il başkanlarının firesiz tam desteğini görürüz" değerlendirmesinde bulunuyor.

CHP'DE 4 AYDA DÖNÜŞÜM Sabah'ta yer alan habere göre, 2023 kurultayındaki şaibenin mahkeme kararıyla tescillenmesiyle genel başkanlık görevi kendisine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aylık görev süreci boyunca tarihi bir dönüşüme imza attı.