-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

CHP'de kongre takvimi: 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek hazırlığı! Rakip çıkacak mı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

CHP'de 10 Eylül'de başlayan kongre takvimiyle gözler 2027 ilkbaharında yapılması öngörülen büyük kurultaya çevrildi. Bu kapsamda tüm il ve ilçe seçimlerinin tamamlanmasının ardından büyük kurultayın tarihi belirlenecek. Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken, 81 il başkanının ortak iradeyle destek vermesi bekleniyor.

CHP'de kongre takvimi: 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek hazırlığı! Rakip çıkacak mı? 1

CHP'de kongre takvimi 10 Eylül itibarıyla resmen başladı.

14 Şubat 2027'de tüm il ve ilçe seçimleri tamamlanmış olacak. Kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CHP'de kongre takvimi: 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek hazırlığı! Rakip çıkacak mı? 2

Edinilen bilgilere göre, 81 il başkanının kurultayda ortak irade ile Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyor. Atılacak adımlar konusunda istişarelerin şimdiden başladığı bildirilirken, il başkanlarının kurultaydan hemen önce ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayabilecekleri de kulislerde konuşuluyor.

CHP'de kongre takvimi: 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek hazırlığı! Rakip çıkacak mı? 3

"İL BAŞKANLARININ FİRESİZ TAM DESTEĞİNİ GÖRÜRÜZ"
Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir alternatifi olamayacağını dile getiren partili kaynaklar, "Kemal Bey'in karşısına ciddi bir rakip çıkmasını öngörmüyoruz. İl başkanları arasında kendisinin genel başkanlığına yönelik herhangi bir muhalif görüş bulunmuyor. Kurultayda muhtemelen il başkanlarının firesiz tam desteğini görürüz" değerlendirmesinde bulunuyor.

CHP'de kongre takvimi: 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek hazırlığı! Rakip çıkacak mı? 4

CHP'DE 4 AYDA DÖNÜŞÜM

Sabah'ta yer alan habere göre, 2023 kurultayındaki şaibenin mahkeme kararıyla tescillenmesiyle genel başkanlık görevi kendisine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aylık görev süreci boyunca tarihi bir dönüşüme imza attı.

CHP'de kongre takvimi: 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek hazırlığı! Rakip çıkacak mı? 5

DİSİPLİN SÜREÇLERİ BAŞLATILDI
CHP'de adı şaibe ve yolsuzlukla anılan isimler hakkında da hızla disiplin süreçleri başlatıldı.

10 Eylül itibarıyla kongre takvimi resmen ilan edilirken, bu kapsamda şaibeli delege yapısı da sıfırdan seçilerek bir anlamda tasfiye edilmiş olacak.

CHP'de kongre takvimi: 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek hazırlığı! Rakip çıkacak mı? 6

Ayrıca büyük kurultay ile birlikte partinin ayağına pranga olan hukuki süreç ve kaotik dönem de resmen son bulacak.

Atıcı Kılıçdaroğluna adaylığını bildirdi ATICI KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIĞINI BİLDİRDİ
Kılıçdaroğlundan İmamoğlu çıkışı KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU ÇIKIŞI
CHP’de büyük arınma delege yapısına uzandı CHP'DE BÜYÜK ARINMA DELEGE YAPISINA UZANDI
Mavi ve yeşili korumak için harekete geçtiler: Marmaris’te “İzmarit Savaşçıları” dönemi
Sonraki Galeri
Mavi ve yeşili korumak için harekete geçtiler: Marmaris’te “İzmarit Savaşçıları” dönemi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin