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Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı ilk kez duyurdu: Tamer Kahveci hakkında karar

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Osmaniye'de kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı Tamer Kahveci tutuklandı. Katil zanlısının tutuklandığını ilk duyuran isim Müge Anlı olurken, Kahveci'nin annesi A.K. ile babası H.K. hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararı verildi.

Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı ilk kez duyurdu: Tamer Kahveci hakkında karar 1

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

MÜGE ANLI DUYURDU! AYŞEGÜL YAŞAR CİNAYETİNDE KARAR ÇIKTI: TAMER KAHVECİ TUTUKLANDI

54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Osmaniye ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli olarak 34 yaşındaki Tamer Kahveci'nin ismine ulaşıldı.

Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı ilk kez duyurdu: Tamer Kahveci hakkında karar 2

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, ORMANLIK ALANA GÖMDÜ

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan Tamer Kahveci hakkında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek gözaltı kararı verildi.

Kahramanmaraş'taki adresi belirlenen Kahveci, annesi A.K. ve babası H.K. ile birlikte gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Kahveci'nin, otomobilde tartıştığı Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormanlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı ilk kez duyurdu: Tamer Kahveci hakkında karar 3

YER GÖSTERMEYLE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tamer Kahveci'nin yer göstermesi üzerine ekipler bölgede çalışma yaptı.

Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, üzeri dallarla kapatılmış halde gömülü bulundu. Elleri bağlı olduğu belirlenen Yaşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı ilk kez duyurdu: Tamer Kahveci hakkında karar 4

ZİYNET EŞYALARINI EVİNDE SAKLAMIŞ

Şüpheli Kahveci'nin emniyetteki ifadesinde Ayşegül Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını evinde sakladığını anlattığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tamer Kahveci, A.K. ve H.K. adliyeye sevk edildi.

Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı ilk kez duyurdu: Tamer Kahveci hakkında karar 5

MÜGE ANLI DUYURDU: TUTUKLANDI

Katil zanlısı Tamer Kahveci'nin tutuklandığını ilk duyuran isim Müge Anlı oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetle ilgili son gelişmeleri aktaran Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf eden Tamer Kahveci, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamer Kahveci, tutuklama kararının ardından F tipi kapalı cezaevine gönderildi. Kahveci'nin annesi ve babası hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararı verildi."

Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı ilk kez duyurdu: Tamer Kahveci hakkında karar 6

MÜGE ANLI: 16 KADINLA DA MENFAAT İLİŞKİSİ VARDI

Ayrıca Müge Anlı, programda Tamer Kahveci ile ilgili dikkat çeken bir bilgiyi daha paylaştı.

Anlı, Kahveci'nin Ayşegül Yaşar ile benzer şekilde 16 kadınla daha menfaat ve para ilişkisi içerisinde olduğunu söyledi.

Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı ilk kez duyurdu: Tamer Kahveci hakkında karar 7

ÇELİŞKİLİ YANITLARIN ARDINDAN İTİRAF GELDİ

Öte yandan Ayşegül Yaşar'dan 24 gün boyunca haber alınamaması üzerine amcası Numan Eynallı ve yengesi Semiha Eynallı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Programda Ayşegül Yaşar'ın kaybolduğu gün yaşananlar ayrıntılı şekilde araştırıldı. Ayşegül Yaşar'ı kaybolduğu gün en son gören kişi olduğu belirtilen Tamer Kahveci, Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı.

Kahveci'nin sorular karşısında verdiği yanıtlar programda mercek altına alındı. Yayında ortaya çıkan çelişkilerin ardından soruşturmanın seyri değişti. Kahveci'nin ilk itirafının da Müge Anlı'nın programında geldiği belirtildi. Kahveci, "Sıkışmıştım, Ayşegül abladan altın istedim" dedi.

Müge Anlı'nın yayınında ortaya çıkan çelişkilerin ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Osmaniye Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, canlı yayından saatler sonra Tamer Kahveci'yi Kahramanmaraş merkezdeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Kahveci, emniyetteki sorgusunda Ayşegül Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf etti.

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