Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı ilk kez duyurdu: Tamer Kahveci hakkında karar

MÜGE ANLI: 16 KADINLA DA MENFAAT İLİŞKİSİ VARDI

Ayrıca Müge Anlı, programda Tamer Kahveci ile ilgili dikkat çeken bir bilgiyi daha paylaştı.

Anlı, Kahveci'nin Ayşegül Yaşar ile benzer şekilde 16 kadınla daha menfaat ve para ilişkisi içerisinde olduğunu söyledi.