Ayşegül Yaşar cinayetinde yeni gelişme! Müge Anlı ilk kez duyurdu: Tamer Kahveci hakkında karar
Osmaniye'de kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın katil zanlısı Tamer Kahveci tutuklandı. Katil zanlısının tutuklandığını ilk duyuran isim Müge Anlı olurken, Kahveci'nin annesi A.K. ile babası H.K. hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararı verildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.
Osmaniye ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli olarak 34 yaşındaki Tamer Kahveci'nin ismine ulaşıldı.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, ORMANLIK ALANA GÖMDÜ
"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan Tamer Kahveci hakkında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek gözaltı kararı verildi.
Kahramanmaraş'taki adresi belirlenen Kahveci, annesi A.K. ve babası H.K. ile birlikte gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Kahveci'nin, otomobilde tartıştığı Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormanlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi.
YER GÖSTERMEYLE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Tamer Kahveci'nin yer göstermesi üzerine ekipler bölgede çalışma yaptı.
Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, üzeri dallarla kapatılmış halde gömülü bulundu. Elleri bağlı olduğu belirlenen Yaşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
ZİYNET EŞYALARINI EVİNDE SAKLAMIŞ
Şüpheli Kahveci'nin emniyetteki ifadesinde Ayşegül Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını evinde sakladığını anlattığı belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tamer Kahveci, A.K. ve H.K. adliyeye sevk edildi.
MÜGE ANLI DUYURDU: TUTUKLANDI
Katil zanlısı Tamer Kahveci'nin tutuklandığını ilk duyuran isim Müge Anlı oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetle ilgili son gelişmeleri aktaran Anlı, şu ifadeleri kullandı:
"Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ayşegül Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf eden Tamer Kahveci, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamer Kahveci, tutuklama kararının ardından F tipi kapalı cezaevine gönderildi. Kahveci'nin annesi ve babası hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararı verildi."