Marmaris'te çevre bilincini güçlendirmek ve özellikle sigara izmaritlerinin yere atılmasının önüne geçmek amacıyla başlatılan "İzmarit Savaşçıları" projesinde ilk toplantı gerçekleştirildi. Çevreye duyarlı vatandaşların gönüllü olarak yer alacağı projede, yapılacak çalışmalar ve izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Geçtiğimiz ay başlatılan proje kapsamında sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zarara dikkat çekilecek. Gönüllüler tarafından farkındalık kampanyaları, çeşitli etkinlikler ve çevre çalışmaları düzenlenecek. Projenin kapsamının önümüzdeki bir ay içerisinde netleştirilerek kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Projede görev alacak gönüllüler, sokaklarda, işletmelerde ve plajlarda vatandaşlarla birebir iletişim kuracak. "İzmarit Savaşçıları" , yere izmarit atılmasının önüne geçmek amacıyla yeni fikirler ve kampanyalar geliştirerek çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacak.

Toplantıya Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt'in yanı sıra Marmaris Doğa Gönüllüleri, Tazelenme Üniversitesi ve çevre derneklerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda gönüllülerin görüş ve önerileri de dinlendi.

Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, projenin temel hedefinin sigara izmaritlerinin yere atılmasını önlemek olduğunu belirterek, "Maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz evimiz Marmaris'i korumak, sokaklarımızı bu sessiz kirlilikten arındırmak ve tüm Türkiye'ye örnek olmak için yola çıkıyoruz" dedi. Kirt, farkındalık hareketini halkın duyarlılığı ve fikirleriyle büyütmek istediklerini ifade etti.