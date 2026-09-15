CHP'de "mutlak butlan" davasının ardından başlayan yeni süreçte gözler yapılması beklenen kurultaya çevrildi. Genel başkanlık için ilk adaylık sinyali CHP Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan geldi.

Atıcı, adaylığını açıklamadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığa aday olacağını ileten Atıcı, ziyaretinin herhangi bir izin, icazet veya destek talebi amacı taşımadığını belirtti.

ATICI'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Aytuğ Atıcı, görüşmede Kılıçdaroğlu'na aday olmasını istemediğini açıkça söylediğini aktardı.

Atıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini şöyle anlattı:

"Aday olmanızı çok istemem. Çünkü çok yıprandınız. 'Partiyi güvenli bir limana getireceğim' dediniz. Bu kişi benim. Beni tarif ettiniz. Gemiyi teslim edeceğiniz kişilerden birisi benim."

Atıcı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun çevresinden bazı isimlerin yeniden aday olması yönünde telkinde bulunabileceğini ifade ederek, "Ben sizin yerinizde olsam böyle bir şeyi istemem" dedi.