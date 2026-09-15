Kurultay öncesi CHP'de Aytuğ Atıcı'nın Kılıçdaroğlu'na adaylık mesajı netleşti, parti içi yarış yeniden ısındı
CHP'de 'mutlak butlan' davasının ardından kurultaya çevrilen gözler, genel başkanlık yarışını yeniden hareketlendirdi. Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, adaylığını açıklamadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti; Kılıçdaroğlu da "Hayırlı olsun. Çalışmak iyidir. Partiyi toparlamamız lazım" dedi.
CHP'de "mutlak butlan" davasının ardından başlayan yeni süreçte gözler yapılması beklenen kurultaya çevrildi. Genel başkanlık için ilk adaylık sinyali CHP Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan geldi.
Atıcı, adaylığını açıklamadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığa aday olacağını ileten Atıcı, ziyaretinin herhangi bir izin, icazet veya destek talebi amacı taşımadığını belirtti.
ATICI'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Aytuğ Atıcı, görüşmede Kılıçdaroğlu'na aday olmasını istemediğini açıkça söylediğini aktardı.
Atıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini şöyle anlattı:
"Aday olmanızı çok istemem. Çünkü çok yıprandınız. 'Partiyi güvenli bir limana getireceğim' dediniz. Bu kişi benim. Beni tarif ettiniz. Gemiyi teslim edeceğiniz kişilerden birisi benim."
Atıcı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun çevresinden bazı isimlerin yeniden aday olması yönünde telkinde bulunabileceğini ifade ederek, "Ben sizin yerinizde olsam böyle bir şeyi istemem" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK MESAJ
Aytuğ Atıcı'nın adaylık kararını Kılıçdaroğlu'na iletmesinin ardından CHP Genel Başkanı'nın verdiği yanıt da dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun Atıcı'ya, "Hayırlı olsun. Çalışmak iyidir. Partiyi toparlamamız lazım" dediği öğrenildi.
CHP'DE KURULTAY HAREKETLİLİĞİ
Atıcı'nın adaylık girişimi, CHP'de kurultay öncesi yarışın ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor. Kurultayda genel başkanlık için birden fazla ismin yarışması beklenirken, önümüzdeki süreçte yeni adayların da ortaya çıkabileceği belirtiliyor.
CHP kulislerinde adaylık yarışı ve parti yönetimine ilişkin gelişmelerin daha da hızlanması bekleniyor.