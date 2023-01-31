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Haberler Galeri Bir efsanenin doğuşu! Türkiye'yi göklere çıkaran Bayraktar'ın ilk uçuş hikayesi: Her şey 34 yıl önce başladı

Bir efsanenin doğuşu! Türkiye'yi göklere çıkaran Bayraktar'ın ilk uçuş hikayesi: Her şey 34 yıl önce başladı

Selçuk Bayraktar'ın model uçaklardan silahlı insansız hava araçlarına ve son olarak Kızılelma'ya uzanan başarı yolcuğunda, 34 yıl önce ilk uçağa bindiği günün şahitlerinden olan ASAM Uzmanı Pilot Mehmet Seyyit Türker, o günü anlattı. Türker, "Selçuk ilk uçuş yaptığı gün aramızdan çok mutlu ayrıldı. Bu yolda, havacılıktan devam edeceğini söyledi. Şu an Türkiye'yi uçurduğu gibi dünyayı da uçuruyor" dedi.

Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:09
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Bir efsanenin doğuşu! Türkiye’yi göklere çıkaran Bayraktar’ın ilk uçuş hikayesi: Her şey 34 yıl başladı

Türkiye'yi İnsansız Hava Araçları teknolojisinde dünya çapında büyük başarılara taşıyan Selçuk Bayraktar'ın, ilk uçağa bindiği günün hikayesini, o günün şahitlerinden Pilot Mehmet Seyyit Türker anlattı. 1989 yılı Mayıs ayında 1. Ordu Askeri Samandıra Havalimanı'nda uçuştan hemen sonra çektirilen o karede, ASAM Uzmanı Pilot Mehmet Seyyit Türker, Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Türkkuşu Uçuş Okulu öğretmeni Pilot Ali Yüksel bulunuyor. Türker, Pilot Ali Yüksel ile birlikte ilk kez o gün uçan Selçuk Bayraktar'ın uçuştan sonra havacılık sevgisini ifade ettiğini ve daha sonraki yıllar için önemli bir an yaşadığını da anlattı.

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Bir efsanenin doğuşu! Türkiye’yi göklere çıkaran Bayraktar’ın ilk uçuş hikayesi: Her şey 34 yıl başladı

"SELÇUK BAYRAKTAR'IN HAVACILIK İLE İLK BULUŞTUĞU GÜNDÜR"
Medyada Selçuk Bayraktar'ın hayatı anlatılırken kullanılan uçak önündeki o fotoğraf karesinin hikayesini anlatan Avrasya Stratajik Araştırmalar Merkezi Uzmanı Pilot Mehmet Seyyit Türker, "O fotoğraf karesi 1989 yılının Mayıs ayında çekildi.

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Bir efsanenin doğuşu! Türkiye’yi göklere çıkaran Bayraktar’ın ilk uçuş hikayesi: Her şey 34 yıl başladı

O fotoğraf karesinin çekildiği gün Selçuk Bayraktar'ın havacılık ile, havaalanı ve uçak ile ilk buluştuğu gündür. Gördüğünüz fotoğrafta ilk başta olan kişi benim. Bu fotoğraf 20-30 milyon kez sosyal medyada gösterilmiştir. Özdemir Bayraktar abi rahmetli olduğu zaman da bu fotoğraf karesi kullanılmıştır.

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Bir efsanenin doğuşu! Türkiye’yi göklere çıkaran Bayraktar’ın ilk uçuş hikayesi: Her şey 34 yıl başladı

Selçuk, o gün 8-9 yaşlarındaydı. Fotoğraf karesinin en sağ tarafındaki ise Öğretmen Pilot Ali Yüksel, halen İçişleri Bakanlığı'nda baş pilot olarak görev yapmaktadır. Selçuk çok akıllı ve zeki bir çocuktu, o gün ilk defa saçını okşadım. Babası ile ilgili sorular sormuştum, hepsini cevapladı.

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Bir efsanenin doğuşu! Türkiye’yi göklere çıkaran Bayraktar’ın ilk uçuş hikayesi: Her şey 34 yıl başladı

İlk defa o gün uçaklar ile tanıştı. Havacılığa ilk defa o gün adım attı diyebiliriz. Ondan sonra yıllarca model uçak uçurdu. İnsansız uçaklar ile ilgili yurt dışında eğitimler aldı. Bu konuda kendini çok geliştirdi. Hatta o dönemde kendi buluşu bile vardı. İlk olarak model helikopterler ile başladılar. Önlerinde engeller oldu, bunları 10 yılda zor aştılar" dedi.