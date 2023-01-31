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Bir efsanenin doğuşu! Türkiye'yi göklere çıkaran Bayraktar'ın ilk uçuş hikayesi: Her şey 34 yıl önce başladı
Selçuk Bayraktar'ın model uçaklardan silahlı insansız hava araçlarına ve son olarak Kızılelma'ya uzanan başarı yolcuğunda, 34 yıl önce ilk uçağa bindiği günün şahitlerinden olan ASAM Uzmanı Pilot Mehmet Seyyit Türker, o günü anlattı. Türker, "Selçuk ilk uçuş yaptığı gün aramızdan çok mutlu ayrıldı. Bu yolda, havacılıktan devam edeceğini söyledi. Şu an Türkiye'yi uçurduğu gibi dünyayı da uçuruyor" dedi.
Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:47Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:09