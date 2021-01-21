Cemreler ne zaman düşecek? Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, en çok merak edilen konulardan biri de "cemre düşmesi" oldu. Her sene şubat ayında başlayan cemre düşme olayının bu sene hangi güne denk geleceği merak ediliyor. 3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Peki, cemreler ne zaman düşer? İlk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2021 cemre düşme tarihleri...