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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Cemreler ne zaman düşer? İlk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2021 cemre düşme tarihleri Cemreler ne zaman düşer? İlk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2021 cemre düşme tarihleri Türkiye genelinde soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte yaz mevsimine hasret kalan vatandaşlar, havaların ısındığına inanılan cemr olayının hangi tarihlerde gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Cemre düşmesi üç aşamada gerçekleşir. İlki havaya, ikincisi suya, üçüncü ve sonuncusu ise toprağa düşer. Peki, cemreler ne zaman düşer? İlk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2021 cemre düşme tarihleri... Giriş Tarihi: 21.01.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 15:41
Cemreler ne zaman düşecek? Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, en çok merak edilen konulardan biri de "cemre düşmesi" oldu. Her sene şubat ayında başlayan cemre düşme olayının bu sene hangi güne denk geleceği merak ediliyor. 3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Peki, cemreler ne zaman düşer? İlk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2021 cemre düşme tarihleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?
Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşecek.
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
CEMRE NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.