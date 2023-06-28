28 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Canan Karatay pişirme ve saklama kuralını açıkladı! Protein değerini aşırı artırıyor! Kurban etinin yanında...

Canan Karatay pişirme ve saklama kuralını açıkladı! Protein değerini aşırı artırıyor! Kurban etinin yanında...

Canan Karatay, 'kurban etini bölye tüketin' diyerek uyardı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde hem sağlıklı hem de lezzetli et pişirmenin yöntemleri araştırılmaya başlandı. Et ve sağlıklı yağ tüketiminin kolesterolü artırmadığını belirten ünlü profesör yaptığı açıklamayla yine ezberleri bozdu. Meğer pişirirken ve saklarken hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz! İşte, Karatay'dan sağlıklı et tüketimi hakında önemli açıklamalar...

Giriş Tarihi: 28.06.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 12:21
  • 1
  • 11
Canan Karatay pişirme ve saklama kuralını açıkladı! Protein değerini aşırı artırıyor! Kurban etinin yanında...

Kurban eti tüketirken dikkat! Bu şekilde pişirmek besin değerini artırıyor. Canan Karatay et alırkan yanında bunu da tüketin diyerek uyardı. Peki, kurban eti nasıl pişirilir? İşte Karatay'dan önemli açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Canan Karatay pişirme ve saklama kuralını açıkladı! Protein değerini aşırı artırıyor! Kurban etinin yanında...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı'nda sağlıklı et tüketimiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Geliştirdiği "Karatay Diyeti" ile tanınan ünlü profesör, proteinin vücuda doğal yolla girmesi gerektiğini belirterek bu yüzden kurban etinin yağıyla yenmesi gerektiğinin altını çizdi.

  • 3
  • 11
Canan Karatay pişirme ve saklama kuralını açıkladı! Protein değerini aşırı artırıyor! Kurban etinin yanında...

"ETİ SAKIN YAĞSIZ ALMAYIN"

Ünlü doktor, hanımlara "Et alırken yağsız almayın" uyarısında bulundu ve kurban eti pişirme usullerini de anlattı.


Karatay, kurban etini pişirme usullerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eti yakarsak, kızartırsak tehlikeli olur. Özellikle iç organları, yağları proteinle beraber tüketmek çok önemlidir. Vücudumuzda, bütün hücrelerimizde yalnız protein ve yağ vardır. Doğa bunu bu şekilde öngörmüştür.Hayvanlarda da aynıdır. Eti yağıyla birlikte tüketmek tehlikeli değil, insanlar korkmasın" diye konuştu.

  • 4
  • 11
Canan Karatay pişirme ve saklama kuralını açıkladı! Protein değerini aşırı artırıyor! Kurban etinin yanında...

"ETİ BU ŞEKİLDE TÜKETMEK HAZMI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Kırmızı etin, kolesterolü çıkardığı gerekçesiyle yenmemesini önermenin yanlış olduğunu dile getiren Karatay, şöyle devam etti:

"Beyaz ette de kolesterol var. Hiç bu söylendi mi şimdiye kadar? 'Balıktüketin' deniliyor. Balıkta kırmızı etten daha fazla kolesterol var. Onu biliyor musunuz? Tamam Omega 3 de var. Diğer hayvanların yağında da Omega 3 var. 'Yağsız et yiyin' deniliyor. Esasında faydalı olan Omega 3'ün bulunduğu kısım attırılıyor. Bir furya çıkarıldı, tamamen temele dayanmayan bir şey. Hanımlar gidiyor kasaba, 'aman yağsız kısmından verin' diyerek et alıyor. Bu olmaz. Çalışmalar da gösterdi ki; kırmızı eti, yumurtayı yağsız yediğimiz zaman çok faydası olmuyor.

  • 5
  • 11
Canan Karatay pişirme ve saklama kuralını açıkladı! Protein değerini aşırı artırıyor! Kurban etinin yanında...

Bunları yağıyla beraber yediğimiz zaman, mesela saf köy tereyağında yumurta kızarttığımızda ya da pirzolayı yağıyla yediğimizde maksimum derecede etkisi olur. Bunun en önemli etkisi bağışıklık sisteminin güçlenmesidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren proteinlerdir, aldığınız ilaçlar değildir.