Canan Karatay pişirme ve saklama kuralını açıkladı! Protein değerini aşırı artırıyor! Kurban etinin yanında...

Canan Karatay, 'kurban etini bölye tüketin' diyerek uyardı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde hem sağlıklı hem de lezzetli et pişirmenin yöntemleri araştırılmaya başlandı. Et ve sağlıklı yağ tüketiminin kolesterolü artırmadığını belirten ünlü profesör yaptığı açıklamayla yine ezberleri bozdu. Meğer pişirirken ve saklarken hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz! İşte, Karatay'dan sağlıklı et tüketimi hakında önemli açıklamalar...