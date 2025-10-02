02 Ekim 2025, Perşembe

Can Holding soruşturmasında Kemal Can'ın ifadesi ortaya çıktı: Tüm süreci Kenan Tekdağ yönetti! Kara para aklama MASAK raporunda

Can Holding soruşturmasında Kemal Can'ın ifadesi ortaya çıktı: Tüm süreci Kenan Tekdağ yönetti! Kara para aklama MASAK raporunda

Can Holding soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirketin patronu Kemal Can, ifadesinde Ciner Medya'nın satın alınma sürecinde Kenan Tekdağ'ın aktif rol oynadığını belirtti. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda ise milyarlarca liralık kara para aklama tespit edildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 07:04
Can Holding'e yönelik soruşturmada MASAK raporunun ayrıntıları ve şirket sahibi Kemal Can'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Kemal Can, Ciner Medya'nın satın alım işlemleriyle ilgili olarak, "Çayırhan Termik Santrali'nin alım ihalesi söz konusuydu. Daha önce Turgay Ciner'e aitti. Kenan Tekdağ'ın Ciner'le olan münasebeti ve nezaketen Tekdağ'a bu termik santralin alımı konusunda ihaleye girmekte herhangi bir sakınca olup olmadığını sorması konusunda ricacı oldum" dedi.

Tekdağ'ın Ciner'e bu durumu ilettiğini ve herhangi bir sakınca görmediğini kendisine ilettiğini aktaran Can, Ciner'in Silopi'deki termik santralini ve medya grubunun satın alınmasıyla ilgili kendilerine bir teklifin geldiğini dile getirdi.

"Sektöre yabancı olunması ve ailemin bu konuya şerh düşmesi nedeniyle ben çok sıcak yaklaşmadım" diyen Can, Ciner Medya'nın alımı için önce 600 milyon dolar, sonrasında ise 575 milyon dolara anlaşıldığını söyledi.

275 milyon doları peşin, 75'i kısmen olmak üzere 350 milyon dolar ödediğini belirten Can, "Ben yalnızca pazarlık aşamasında Turgay Ciner'le bir araya geldim.Kenan Tekdağ'ın bu konudaki dahli sürecin başındadır" dedi.

Kara para aklama faaliyetleriyle ilgili de "Muhasebesel bir konu olduğu için ilgili yetkililerin cevaplamasının daha doğru olacağını düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

MASAK ise 2020- 2021'de 88 milyar lira kara para trafiği tespit etti. Tespitlere göre, işlemler Can Holding bünyesinde sistematik ve tekrarlayan bir şekilde organize edildi.

