02 Ekim 2025, Perşembe
Can Holding soruşturmasında Kemal Can'ın ifadesi ortaya çıktı: Tüm süreci Kenan Tekdağ yönetti! Kara para aklama MASAK raporunda
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirketin patronu Kemal Can, ifadesinde Ciner Medya'nın satın alınma sürecinde Kenan Tekdağ'ın aktif rol oynadığını belirtti. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda ise milyarlarca liralık kara para aklama tespit edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.10.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 07:04