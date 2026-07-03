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ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde?

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4 Nisan 1949'da Avrupa'daki güvenlik tehditlerine karşı kurulan NATO, bugün 32 ülkeli devasa bir ittifak olarak küresel bir güç ağı oluşturmuş durumda. Avrupa genelinde 300'den fazla askeri tesis ve üsse sahip olan ittifak, caydırıcılığını bu stratejik noktalar üzerinden sağlıyor. Belçika'dan İtalya'ya, Polonya'dan Türkiye'ye kadar uzanan bu askeri ağ, hem hava savunma sistemleri hem de kara harekât merkezleriyle dünyanın en büyük savunma kalkanı olma özelliğini sürdürüyor.

ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde? 1

32 ülkeli NATO 300'den fazla askeri üs ve tesiste küresel bir güç ağı oluşturdu.

ANALİZ | NATO'NUN KOMUTA MERKEZLERİ NERELERDE?

NATO, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 4 Nisan 1949'da Avrupa'da ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı siyasi ve askeri bir ittifak olarak kuruldu.

ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde? 2

Avrupa'daki ana askeri karargâhı, birliğin de merkezinin olduğu Belçika'nın Mons kentinde bulunuyor. Casteau bölgesinde yer alan üs, ittifakın askeri kalbi olarak kabul ediliyor. Kısa adıyla SHAPE, ilk olarak 1951 yılında Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında kuruldu. Ancak Fransa'nın 1966 yılında NATO'nun entegre askeri yapısından ayrılma kararı üzerine karargâh, 6 ay gibi kısa bir sürede Belçika'ya taşındı

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ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde? 3

GÖKYÜZÜNDEKİ MUTLAK GÜÇ: RAMSTEİN VE FÜZE KALKANI
Almanya'da bulunan Ramstein Hava Üssü, NATO'nun gökyüzündeki mutlak gücünü yansıtıyor. Üs, hava sahası kontrolünü ve balistik füze savunmasını tek bir merkezden yöneten Müttefik Hava Komutanlığı AIRCOM karargâhına ev sahipliği yapıyor.

ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde? 4

Doğrudan Belçika'daki SHAPE'e bağlı olan Ramstein, ittifakın İzlanda'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan tüm hava operasyonlarının ve entegre füze kalkanlarının kalbi. Ramstein'daki NATO entegre hava ve füze savunma sistemi, müttefik ülkeleri balistik füzeler, seyir füzeleri ve savaş uçakları gibi tehditlere karşı koruyan devasa entegre savunma sisteminin komuta merkezi. Türkiye'de konuşlu olan erken uyarı radarı da dahil olmak üzere Avrupa genelindeki tüm radar ve füze savunma sistemlerinin verileri Ramstein üssünde birleştiriliyor ve yönetiliyor. Türkiye, Ramstein'daki AIRCOM ile son derece entegre bir şekilde çalışıyor.

ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde? 5

BÖLGESEL KOMUTA MERKEZLERİ VE OPERASYONEL YAPI
Hollanda'nın Brunssum kentinde yer alan Allied Joint Force Command Brunssum, 3 ana NATO operasyonel düzey komuta merkezinden biri. JFC Brunssum, 2004 yılında NATO askeri komuta yapısı karargâhlarının sayısını azaltan bir yeniden yapılanmanın parçası olarak kuruldu. Karargâh, Doğu ve Orta Avrupa'daki askeri operasyonları planlıyor, yürütüyor ve destekliyor.

ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde? 6

JFC Naples, İtalya'nın Napoli şehrinde Lago Patria'da konuşlu bir NATO askeri komutanlığı. Naples'ın sorumluluk alanı, askeri operasyonların planlanması, hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu birleşik NATO personelini yönetiyor. Naples, NATO'nun 3-4 yıldızlı operasyonel karargâhlarından biri. NATO'nun güney kanadı için ana komuta merkezi işlevi görüyor. Naples, Güney İtalya'daki üssünden Akdeniz, Balkanlar ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın bazı kısımlarını kapsayan geniş bir stratejik alanı denetliyor

ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde? 7

DENİZ GÜCÜ VE DOĞU KANADI SAVUNMASI
MARCOM, Birleşik Krallık'ın Northwood kentinde bulunuyor. Üs, NATO ittifakı içinde tüm denizcilik konularında tek durak merkezi konumunda. NATO'nun Northwood karargâhındaki varlığı, 1953'e yani ittifakın kuruluşundan sadece 4 yıl sonrasına dayanıyor. O yıl NATO, Doğu Atlantik Komutanlığı'nın eski Royal Air Force Sahil Komutanlığı ile aynı yerde konuşlanmasına karar verdi.

ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde? 8

Camp Bondsteel, Balkanlar'daki en büyük NATO üslerinden biri. Doğusunda Ferizovik kenti yakınında yer alıyor. ABD ordusu liderliğindeki Regional Command East karargâhı; Yunanistan, İtalya, Finlandiya, Macaristan, Polonya, Slovenya, İsviçre ve Türkiye'den gelen birliklerce destekleniyor. Camp Bondsteel, 1999'daki Kosova Savaşı sırasında tartışmalı 78 günlük NATO bombardımanının hemen ardından bölgede güvenlik ve emniyeti sağlamak amacıyla yapıldı.

Romanya'daki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü, Karadeniz kıyısındaki stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Köstence yakınlarında yer alan üs, NATO'nun doğu kanadını korumada ve Rusya'yı caydırmada kilit bir rol oynamakta. Mihail Kogalniceanu Hava Üssü, 2,7 milyar dolarlık devasa geliştirme projesiyle Avrupa'nın en büyük NATO üssüne dönüştürülmekte

ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde? 9

Lask Hava Üssü, Polonya'nın Lodz kentine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan kritik bir NATO ve Polonya askeri hava tesisi. Lask Hava Üssü, NATO'nun doğu kanadındaki caydırıcılığının temel taşlarından biri. İttifakın hava sahasını korumakta ve bölgedeki güvenliği sağlamakta. Orta Polonya'daki Powidz Hava Üssü ise NATO'nun doğu kanadındaki en büyük ve kritik lojistik ile mühimmat merkezlerinden biri. Powidz Hava Üssü, NATO'nun son 30 yıldaki en büyük altyapı projesi olarak tanımlanıyor.

AKDENİZ'İN MUHAFIZI VE EĞİTİM SAHALARI

İspanya'daki Rota Deniz Üssü, ABD ve NATO'nun Avrupa'daki entegre hava ve füze savunma altyapısının deniz kanadını oluşturan en stratejik merkezlerden biri. İspanyol donanmasına ait bu tesiste ABD ve NATO güçlerinin Akdeniz ve Avrupa'daki operasyonları destekleniyor. Üsse füze tehditlerine karşı durdurma kapasitesine sahip çok görevli güdümlü füze destroyeri konuşlandırıldı. Rota Deniz Üssü, lojistik ve stratejik bakımdan da Avrupa harekât bölgesinde amfibi hazır grupların bakım ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayabilen kritik bir ortak tesis.

Almanya'daki Grafenwoehr eğitim alanı, 1907 yılında Bavyera Kraliyet Ordusu tarafından kuruldu. Eğitim alanı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne geçti. Günümüzdeki statüsü ve modern altyapısı bu tarihten sonra kapsamlı olarak geliştirildi. Grafenwoehr, Avrupa'nın en büyük NATO eğitim sahalarından biri

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÜSTÜNLÜĞÜ: İNCİRLİK VE LANDCOM

Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e yakın konumuyla NATO'nun güney kanadındaki en kritik stratejik askeri merkezlerden biri. Türk Genelkurmayı ile Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri arasında Aralık 1954'te ortak kullanım anlaşması imzalanıyor. 21 Şubat 1955 tarihinde de üs resmen Adana Hava Üssü adıyla faaliyete geçiyor. Tabii 28 Şubat 1958'de ise bugünkü adı olan İncirlik Hava Üssü adını alıyor

Üssün mülkiyeti ve tam kontrolü Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. İncirlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10. Ana Jet Üs Komutanlığı yönetiminde faaliyet gösteriyor. İncirlik Hava Üssü, doğrudan NATO'ya bağlı bir tesis değil; Türkiye'nin izni ve ikili anlaşmalar çerçevesinde ABD ve müttefik güçlerin kullanımına açıldı. İncirlik'ten birkaç saatlik uçuşla Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, İran, Kafkasya ve Karadeniz Havzası gibi dünyanın en kritik jeopolitik bölgelerine ulaşılabiliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra İncirlik'te ABD Hava Kuvvetleri, İspanya ve Polonya gibi NATO müttefiklerinden askeri personel görev yapıyor

1 Aralık 2012'de faaliyete geçen LANDCOM, NATO'nun kara harekâtlarından sorumlu stratejik komutanlığı olup Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı SHAPE'e doğrudan bağlı olarak görev yapmakta. İzmir bu yönüyle NATO'nun kara kuvvetleri komuta yapısında önemli bir merkez konumunda.

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