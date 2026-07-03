ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde?
4 Nisan 1949'da Avrupa'daki güvenlik tehditlerine karşı kurulan NATO, bugün 32 ülkeli devasa bir ittifak olarak küresel bir güç ağı oluşturmuş durumda. Avrupa genelinde 300'den fazla askeri tesis ve üsse sahip olan ittifak, caydırıcılığını bu stratejik noktalar üzerinden sağlıyor. Belçika'dan İtalya'ya, Polonya'dan Türkiye'ye kadar uzanan bu askeri ağ, hem hava savunma sistemleri hem de kara harekât merkezleriyle dünyanın en büyük savunma kalkanı olma özelliğini sürdürüyor.
32 ülkeli NATO 300'den fazla askeri üs ve tesiste küresel bir güç ağı oluşturdu.
NATO, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 4 Nisan 1949'da Avrupa'da ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı siyasi ve askeri bir ittifak olarak kuruldu.
Avrupa'daki ana askeri karargâhı, birliğin de merkezinin olduğu Belçika'nın Mons kentinde bulunuyor. Casteau bölgesinde yer alan üs, ittifakın askeri kalbi olarak kabul ediliyor. Kısa adıyla SHAPE, ilk olarak 1951 yılında Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında kuruldu. Ancak Fransa'nın 1966 yılında NATO'nun entegre askeri yapısından ayrılma kararı üzerine karargâh, 6 ay gibi kısa bir sürede Belçika'ya taşındı
GÖKYÜZÜNDEKİ MUTLAK GÜÇ: RAMSTEİN VE FÜZE KALKANI
Almanya'da bulunan Ramstein Hava Üssü, NATO'nun gökyüzündeki mutlak gücünü yansıtıyor. Üs, hava sahası kontrolünü ve balistik füze savunmasını tek bir merkezden yöneten Müttefik Hava Komutanlığı AIRCOM karargâhına ev sahipliği yapıyor.
Doğrudan Belçika'daki SHAPE'e bağlı olan Ramstein, ittifakın İzlanda'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan tüm hava operasyonlarının ve entegre füze kalkanlarının kalbi. Ramstein'daki NATO entegre hava ve füze savunma sistemi, müttefik ülkeleri balistik füzeler, seyir füzeleri ve savaş uçakları gibi tehditlere karşı koruyan devasa entegre savunma sisteminin komuta merkezi. Türkiye'de konuşlu olan erken uyarı radarı da dahil olmak üzere Avrupa genelindeki tüm radar ve füze savunma sistemlerinin verileri Ramstein üssünde birleştiriliyor ve yönetiliyor. Türkiye, Ramstein'daki AIRCOM ile son derece entegre bir şekilde çalışıyor.
BÖLGESEL KOMUTA MERKEZLERİ VE OPERASYONEL YAPI
Hollanda'nın Brunssum kentinde yer alan Allied Joint Force Command Brunssum, 3 ana NATO operasyonel düzey komuta merkezinden biri. JFC Brunssum, 2004 yılında NATO askeri komuta yapısı karargâhlarının sayısını azaltan bir yeniden yapılanmanın parçası olarak kuruldu. Karargâh, Doğu ve Orta Avrupa'daki askeri operasyonları planlıyor, yürütüyor ve destekliyor.