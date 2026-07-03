ANALİZ | NATO'da stratejik karargah dağılımı: Komuta merkezleri nerelerde?

JFC Naples, İtalya'nın Napoli şehrinde Lago Patria'da konuşlu bir NATO askeri komutanlığı. Naples'ın sorumluluk alanı, askeri operasyonların planlanması, hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu birleşik NATO personelini yönetiyor. Naples, NATO'nun 3-4 yıldızlı operasyonel karargâhlarından biri. NATO'nun güney kanadı için ana komuta merkezi işlevi görüyor. Naples, Güney İtalya'daki üssünden Akdeniz, Balkanlar ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın bazı kısımlarını kapsayan geniş bir stratejik alanı denetliyor

DENİZ GÜCÜ VE DOĞU KANADI SAVUNMASI MARCOM, Birleşik Krallık'ın Northwood kentinde bulunuyor. Üs, NATO ittifakı içinde tüm denizcilik konularında tek durak merkezi konumunda. NATO'nun Northwood karargâhındaki varlığı, 1953'e yani ittifakın kuruluşundan sadece 4 yıl sonrasına dayanıyor. O yıl NATO, Doğu Atlantik Komutanlığı'nın eski Royal Air Force Sahil Komutanlığı ile aynı yerde konuşlanmasına karar verdi.

Romanya'daki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü, Karadeniz kıyısındaki stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Köstence yakınlarında yer alan üs, NATO'nun doğu kanadını korumada ve Rusya'yı caydırmada kilit bir rol oynamakta. Mihail Kogalniceanu Hava Üssü, 2,7 milyar dolarlık devasa geliştirme projesiyle Avrupa'nın en büyük NATO üssüne dönüştürülmekte

Camp Bondsteel, Balkanlar'daki en büyük NATO üslerinden biri. Doğusunda Ferizovik kenti yakınında yer alıyor. ABD ordusu liderliğindeki Regional Command East karargâhı; Yunanistan, İtalya, Finlandiya, Macaristan, Polonya, Slovenya, İsviçre ve Türkiye'den gelen birliklerce destekleniyor. Camp Bondsteel, 1999'daki Kosova Savaşı sırasında tartışmalı 78 günlük NATO bombardımanının hemen ardından bölgede güvenlik ve emniyeti sağlamak amacıyla yapıldı.

Lask Hava Üssü, Polonya'nın Lodz kentine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan kritik bir NATO ve Polonya askeri hava tesisi. Lask Hava Üssü, NATO'nun doğu kanadındaki caydırıcılığının temel taşlarından biri. İttifakın hava sahasını korumakta ve bölgedeki güvenliği sağlamakta. Orta Polonya'daki Powidz Hava Üssü ise NATO'nun doğu kanadındaki en büyük ve kritik lojistik ile mühimmat merkezlerinden biri. Powidz Hava Üssü, NATO'nun son 30 yıldaki en büyük altyapı projesi olarak tanımlanıyor.

AKDENİZ'İN MUHAFIZI VE EĞİTİM SAHALARI

İspanya'daki Rota Deniz Üssü, ABD ve NATO'nun Avrupa'daki entegre hava ve füze savunma altyapısının deniz kanadını oluşturan en stratejik merkezlerden biri. İspanyol donanmasına ait bu tesiste ABD ve NATO güçlerinin Akdeniz ve Avrupa'daki operasyonları destekleniyor. Üsse füze tehditlerine karşı durdurma kapasitesine sahip çok görevli güdümlü füze destroyeri konuşlandırıldı. Rota Deniz Üssü, lojistik ve stratejik bakımdan da Avrupa harekât bölgesinde amfibi hazır grupların bakım ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayabilen kritik bir ortak tesis.

Almanya'daki Grafenwoehr eğitim alanı, 1907 yılında Bavyera Kraliyet Ordusu tarafından kuruldu. Eğitim alanı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne geçti. Günümüzdeki statüsü ve modern altyapısı bu tarihten sonra kapsamlı olarak geliştirildi. Grafenwoehr, Avrupa'nın en büyük NATO eğitim sahalarından biri

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÜSTÜNLÜĞÜ: İNCİRLİK VE LANDCOM

Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e yakın konumuyla NATO'nun güney kanadındaki en kritik stratejik askeri merkezlerden biri. Türk Genelkurmayı ile Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri arasında Aralık 1954'te ortak kullanım anlaşması imzalanıyor. 21 Şubat 1955 tarihinde de üs resmen Adana Hava Üssü adıyla faaliyete geçiyor. Tabii 28 Şubat 1958'de ise bugünkü adı olan İncirlik Hava Üssü adını alıyor

Üssün mülkiyeti ve tam kontrolü Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. İncirlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10. Ana Jet Üs Komutanlığı yönetiminde faaliyet gösteriyor. İncirlik Hava Üssü, doğrudan NATO'ya bağlı bir tesis değil; Türkiye'nin izni ve ikili anlaşmalar çerçevesinde ABD ve müttefik güçlerin kullanımına açıldı. İncirlik'ten birkaç saatlik uçuşla Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, İran, Kafkasya ve Karadeniz Havzası gibi dünyanın en kritik jeopolitik bölgelerine ulaşılabiliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra İncirlik'te ABD Hava Kuvvetleri, İspanya ve Polonya gibi NATO müttefiklerinden askeri personel görev yapıyor

1 Aralık 2012'de faaliyete geçen LANDCOM, NATO'nun kara harekâtlarından sorumlu stratejik komutanlığı olup Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı SHAPE'e doğrudan bağlı olarak görev yapmakta. İzmir bu yönüyle NATO'nun kara kuvvetleri komuta yapısında önemli bir merkez konumunda.