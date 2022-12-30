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Boğaziçili öğretim görevlilerine ABD'de görevli profesörden tokat gibi cevap! Dünyada kabul görmeyen bir sistem istiyorlar

ABD'nin ünlü Florida Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Tamer Kahveci, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eylemdeki öğretim görevlilerinin 'rektörü hocalar seçsin' isteğine belgelerle cevap veren Prof. Tamer Kahveci, "Peki dünyanın en iyi üniversitelerinin olduğu ABD'de bu uygulama var mi? Elbette yok. Rektör atama ile belirlenir." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 12:31
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Boğaziçili öğretim görevlilerine ABD’de görevli profesörden tokat gibi cevap! Dünyada kabul görmeyen bir sistem istiyorlar

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlük binasına sırtlarını dönerek 725 gündür eylem yapıyor. Öğretim görevlilerinin 'rektörü hocalar seçsin' isteğine Florida Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Tamer Kahveci'den tokat gibi cevap geldi.

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Boğaziçili öğretim görevlilerine ABD’de görevli profesörden tokat gibi cevap! Dünyada kabul görmeyen bir sistem istiyorlar

ABD'DE BİLE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK

Sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan öğretim görevlilerine "Harry Potter kıyafetli ekip" diyerek hitap eden Profesör Kahveci, 'rektörü hocalar seçsin' isteklerine şu ifadelerle cevap verdi;

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Boğaziçili öğretim görevlilerine ABD’de görevli profesörden tokat gibi cevap! Dünyada kabul görmeyen bir sistem istiyorlar

"Peki dünyanın en iyi üniversitelerinin olduğu ABD'de bu uygulama var mi? Elbette yok. Rektör atama ile belirlenir. Rektörü kim atar? Eyalet valisinin seçtiği küçük bir ekip"

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Boğaziçili öğretim görevlilerine ABD’de görevli profesörden tokat gibi cevap! Dünyada kabul görmeyen bir sistem istiyorlar

BELGELERLE CEVAP VERDİ

Atamayı yapan ekibin isminin ise "Board of Trustees (BoT) veya Board of Governors" olduğunu belirten Prof. Tamet Kahveci, 'Biden niye atamaz?' sorusuna "Çünkü ABD federal devlettir, her eyaletin kendi bütçesi yönetimi, yasaları vardır. bütçeden üniversiteler para alır. Türkiye ise merkezi devlettir." diyerek cevap verdi.

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Boğaziçili öğretim görevlilerine ABD’de görevli profesörden tokat gibi cevap! Dünyada kabul görmeyen bir sistem istiyorlar

Profesör Kahveci, "Peki Biden hiç mi karışmaz?" sorusuna ise "Karışmaz olur mu. Biden federal seviyede atamaların tamamını yapar. Mesela National Science Foundation board, National education board'ı başkan atar. Belgeleri aşağıda." diyerek belgeleri paylaştı.