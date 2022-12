Boğaziçili öğretim görevlilerine ABD’de görevli profesörden tokat gibi cevap! Dünyada kabul görmeyen bir sistem istiyorlar

BELGELERLE CEVAP VERDİ

Atamayı yapan ekibin isminin ise "Board of Trustees (BoT) veya Board of Governors" olduğunu belirten Prof. Tamet Kahveci, 'Biden niye atamaz?' sorusuna "Çünkü ABD federal devlettir, her eyaletin kendi bütçesi yönetimi, yasaları vardır. bütçeden üniversiteler para alır. Türkiye ise merkezi devlettir." diyerek cevap verdi.