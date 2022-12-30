30 Aralık 2022, Cuma
Boğaziçili öğretim görevlilerine ABD'de görevli profesörden tokat gibi cevap! Dünyada kabul görmeyen bir sistem istiyorlar
ABD'nin ünlü Florida Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Tamer Kahveci, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eylemdeki öğretim görevlilerinin 'rektörü hocalar seçsin' isteğine belgelerle cevap veren Prof. Tamer Kahveci, "Peki dünyanın en iyi üniversitelerinin olduğu ABD'de bu uygulama var mi? Elbette yok. Rektör atama ile belirlenir." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 12:31
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