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CANLI | Başkan Erdoğan'dan Antalya COP31'de diplomasi trafiği: Liderlerle görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Başkan Erdoğan'dan Antalya COP31'de diplomasi trafiği: Liderlerle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmesiyle Antalya'da diplomasi trafiği başladı. Erdoğan ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında temaslarına başladı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

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CANLI ANLATIM

19:57

BANGLADEŞ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da, Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ı kabul etti.
 

Kabulde Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bangladeş’in ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdürmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Cox's Bazar’daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerimizi sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerinin yakından gözlemlendiği Bangladeş’in taşkın yönetimi ve dirençli altyapı gibi proje ihtiyaçlarını karşılamanın da COP31’in gündem başlıkları arasında olduğunu, bu tip sorunların çözümüne “İklim Uygulama Köprüsü” girişiminin fayda sağlamasını beklediğimizi belirtti.

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18:52

ERDOĞAN SILVA İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki işbirliğinin seviyesini artıran, ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştiren adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti

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18:38

BAŞKAN, ETİYOPYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabulünde, Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

 Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.

Kabulde, Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız Etiyopya'nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti" ifadeleri kullanıldı.

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17:47

BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANI'NI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31. Taraflar Konferansı kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud’u kabul etti.
 

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16:36

BAŞKAN ERDOĞAN GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

 

CANLI | Başkan Erdoğan'dan Antalya COP31'de diplomasi trafiği: Liderlerle görüştü - 1

 

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

 

 

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15:36

BAŞKAN ERDOĞAN ANTALYA'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.

 

CANLI | Başkan Erdoğan'dan Antalya COP31'de diplomasi trafiği: Liderlerle görüştü - 2

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin ve eşi Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin karşıladı

 

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