Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da, Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ı kabul etti.



Kabulde Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bangladeş’in ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdürmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Cox's Bazar’daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerimizi sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerinin yakından gözlemlendiği Bangladeş’in taşkın yönetimi ve dirençli altyapı gibi proje ihtiyaçlarını karşılamanın da COP31’in gündem başlıkları arasında olduğunu, bu tip sorunların çözümüne “İklim Uygulama Köprüsü” girişiminin fayda sağlamasını beklediğimizi belirtti.