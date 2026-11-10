CANLI | Başkan Erdoğan'dan Antalya COP31'de diplomasi trafiği: Liderlerle görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmesiyle Antalya'da diplomasi trafiği başladı. Erdoğan ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında temaslarına başladı.
İşte dakika dakika yaşananlar...
CANLI ANLATIM
BANGLADEŞ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da, Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ı kabul etti.
Kabulde Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bangladeş’in ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdürmesinin yararlı olacağını ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Cox's Bazar’daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerimizi sürdürdüklerini belirtti.
Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerinin yakından gözlemlendiği Bangladeş’in taşkın yönetimi ve dirençli altyapı gibi proje ihtiyaçlarını karşılamanın da COP31’in gündem başlıkları arasında olduğunu, bu tip sorunların çözümüne “İklim Uygulama Köprüsü” girişiminin fayda sağlamasını beklediğimizi belirtti.
ERDOĞAN SILVA İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki işbirliğinin seviyesini artıran, ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştiren adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti
BAŞKAN, ETİYOPYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabulünde, Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.
Kabulde, Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız Etiyopya'nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti" ifadeleri kullanıldı.