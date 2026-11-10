Açılışın ardından ikinci günde de ilginin katlanarak arttığını belirten A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Dün gerçekleştirilen açılışın ardından çok yoğun bir katılımcı kitlesi bu alanları ziyaret etmeye başladı ve o yoğunluk ikinci günde de devam ediyor. Enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir ulaşım, şehirlerin iklim değişikliğine uyumu ve metan emisyonlarının azaltılması gibi pek çok başlık masada konuşuluyor ve akşam saatlerine kadar da oturumlar sürecek" ifadelerini kullandı.

Antalya'da gerçekleşen COP31'in önceki zirvelerden ayrılan en temel farkına dikkat çeken Dağlılar, "COP31 Antalya'yı diğer COP zirvelerinden ayıran en önemli özellik Türkiye'nin yaklaşımı oldu. Bu noktada diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelli bir yaklaşımla kararlar alınıyor ve masada konuşulan hiçbir konu çözümsüz bırakılmayacak. Yaklaşık 12 gün sürecek olan zirvede, hem Türkiye hem de Birleşmiş Milletler öncülüğünde her bir konunun net bir çözüme kavuşturulması hedefleniyor" sözleriyle sürecin işleyişini aktardı.

İÇİLEN SUDAN STANTLARA KADAR HER ŞEY GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Kameraman Furkan'ın görüntüleri eşliğinde ülke stantlarının yer aldığı salonları gezen A Haber ekibi, zirve alanındaki çevreci detayları gözler önüne serdi. Alandaki her unsurun sıfır atık ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun dizayn edildiğini vurgulayan Meral Dağlılar, "Ülkelerin iklim değişikliği alanında yürüttüğü çalışmaları sergilediği stantların çevre figürlerinden içtiğimiz sulara ve beraberinde kullanılan her ürüne kadar her şeyin geri dönüştürülmüş ya da geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiğini söylemek mümkün" dedi.

YABANCI KATILIMCILARDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR: "İLK DEFA BU KADAR KUSURSUZ BİR COP GÖRDÜM"

Günün erken saatlerinden akşam saatlerine kadar süren panel ve ikili görüşmelerde dünya ikliminin geleceği şekillenirken, uluslararası katılımcıların Türkiye'ye yönelik övgüleri de dikkat çekti. Zirveyi takip eden yabancı uzmanlarla yaptıkları temaslara değinen muhabir Meral Dağlılar, "Yayın aralarında yabancı katılımcılarla konuştuğumuzda özellikle İrlanda'dan gelen bir katılımcı, yıllardır COP zirvelerini takip ettiğini ve ilk defa bu kadar şahane, kusursuz bir organizasyonla karşılaştığını söyleyerek Türkiye'ye teşekkür etti" şeklinde konuştu. Dünyanın geleceğine yön verecek kararların alınacağı COP31, Antalya'da tüm dinamizmiyle devam ediyor.