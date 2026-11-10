CANLI A Haber ekibi COP31 Zirvesi'nde: Canlı yayında 1926'dan 2126'ya çarpıcı yüzleşme
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, tüm hızıyla sürüyor. Dünyanın gözünü çevirdiği bu tarihi zirvede alınan kritik kararları, masadaki hayati başlıkları ve perde arkasındaki tüm gelişmeleri A Haber ekibi yerinden ve anbean aktarıyor. Küresel iklim diplomasisinin nabzı A Haber farkıyla tutuluyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), dünya genelinden on binlerce katılımcıyı bir araya getiriyor. İklim krizinden enerji dönüşümüne, sürdürülebilir tarımdan emisyonların azaltılmasına kadar geleceği şekillendirecek kritik başlıkların ele alındığı zirveyi A Haber ekibi, yerinden ve anbean takip ediyor. Zirve alanından canlı yayınlar, özel röportajlar ve sıcak gelişmelerle COP31'in nabzı A Haber ekranlarına taşınıyor.
İşte Antalya'daki COP31 Zirvesi'nden anbean gelişmeler;
CANLI ANLATIM
MASADA HİÇBİR KONU YARIM KALMAYACAK: DİYALOG, UZLAŞI VE AKSİYON
Açılışın ardından ikinci günde de ilginin katlanarak arttığını belirten A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Dün gerçekleştirilen açılışın ardından çok yoğun bir katılımcı kitlesi bu alanları ziyaret etmeye başladı ve o yoğunluk ikinci günde de devam ediyor. Enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir ulaşım, şehirlerin iklim değişikliğine uyumu ve metan emisyonlarının azaltılması gibi pek çok başlık masada konuşuluyor ve akşam saatlerine kadar da oturumlar sürecek" ifadelerini kullandı.
Antalya'da gerçekleşen COP31'in önceki zirvelerden ayrılan en temel farkına dikkat çeken Dağlılar, "COP31 Antalya'yı diğer COP zirvelerinden ayıran en önemli özellik Türkiye'nin yaklaşımı oldu. Bu noktada diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelli bir yaklaşımla kararlar alınıyor ve masada konuşulan hiçbir konu çözümsüz bırakılmayacak. Yaklaşık 12 gün sürecek olan zirvede, hem Türkiye hem de Birleşmiş Milletler öncülüğünde her bir konunun net bir çözüme kavuşturulması hedefleniyor" sözleriyle sürecin işleyişini aktardı.
İÇİLEN SUDAN STANTLARA KADAR HER ŞEY GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
Kameraman Furkan'ın görüntüleri eşliğinde ülke stantlarının yer aldığı salonları gezen A Haber ekibi, zirve alanındaki çevreci detayları gözler önüne serdi. Alandaki her unsurun sıfır atık ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun dizayn edildiğini vurgulayan Meral Dağlılar, "Ülkelerin iklim değişikliği alanında yürüttüğü çalışmaları sergilediği stantların çevre figürlerinden içtiğimiz sulara ve beraberinde kullanılan her ürüne kadar her şeyin geri dönüştürülmüş ya da geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiğini söylemek mümkün" dedi.
YABANCI KATILIMCILARDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR: "İLK DEFA BU KADAR KUSURSUZ BİR COP GÖRDÜM"
Günün erken saatlerinden akşam saatlerine kadar süren panel ve ikili görüşmelerde dünya ikliminin geleceği şekillenirken, uluslararası katılımcıların Türkiye'ye yönelik övgüleri de dikkat çekti. Zirveyi takip eden yabancı uzmanlarla yaptıkları temaslara değinen muhabir Meral Dağlılar, "Yayın aralarında yabancı katılımcılarla konuştuğumuzda özellikle İrlanda'dan gelen bir katılımcı, yıllardır COP zirvelerini takip ettiğini ve ilk defa bu kadar şahane, kusursuz bir organizasyonla karşılaştığını söyleyerek Türkiye'ye teşekkür etti" şeklinde konuştu. Dünyanın geleceğine yön verecek kararların alınacağı COP31, Antalya'da tüm dinamizmiyle devam ediyor.
CANLI YAYINDA BİREYSEL KARBON AYAK İZİ HESAPLANDI
Deneyim kabinlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dijital standına geçen A Haber ekibi, günlük yaşam alışkanlıklarının çevreye maliyetini ölçen bir teste imza attı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin beslenme, ulaşım, ısınma ve tüketim alışkanlıkları sisteme girilerek bireysel karbon ayak izi hesaplandı.
Test sonucunu açıklayan yetkili Batuhan, "Hesaplamalara göre yıllık karbon salımınız 6.43 ton olarak gerçekleşti. Şu an dünyada küresel ortalama 4.7 ton iken, 1.5 derece hedefine ulaşabilmemiz için fert başına hedefi 2.5 tona düşürmemiz gerekiyor. Çıkan sonuç hedefin yaklaşık 2.5 katı üzerinde ve en büyük payı kara ulaşımı oluşturuyor" bilgisini verdi. Sonuca şaşırdığını belirten Orhan Sali, "Gündelik hayat koşturmacasında birçok şeyi kanıksıyoruz. İşe gidip gelirken harcanan yakıt, alışverişler ve tüketilen plastikler birleştiğinde ortaya böylesine yüksek bir tablo çıkıyor. İnsan bu rakamları görünce karamsarlığa kapılabiliyor ancak bunu tersine çevirmek bizim elimizde" dedi.
"SADECE BİREYSEL ÖNLEMLER YETMEZ, DEVLETLER HAREKETE GEÇMELİ"
Küresel ısınmayla mücadelenin yalnızca bireysel çabalarla kazanılamayacağına dikkat çeken Cansın Helvacı, "Kişisel olarak atıklarımızı ayırmak, plastiği azaltmak ve çevreyi korumak elbette bir görev. Ancak bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, insanların oksijen tüpüyle dolaştığı distopik günlerin kapımıza gelmemesi için dev şirketlerin ve ülkelerin adım atması şart" dedi. Orhan Sali ise, "Dünyanın en çok emisyon üreten Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi dev ekonomilerinin çok daha hassas davranması ve bağlayıcı kararlar alması gerekiyor. Devletler önlem alıp kurallar koymadıkça bu krizin önüne geçilemez. COP31 tam da bu sebeple tarihi bir öneme sahip" şeklinde konuştu.
100 YIL SONRA NEFES ALMAK BİLE İMKÂNSIZ HALE GELECEK
Antalya'da COP31'in ülke stantlarının yer aldığı Mavi Alan'da yayınını sürdüren A Haber ekibi, küresel ısınmanın sonuçlarını çarpıcı biçimde hissettiren iklim kabinlerine girdi. Kabinler hakkında bilgi veren Bakanlık yetkilisi Batuhan, "Burada iki deneyim kabini hazırladık; biri 100 yıl sonrasını, diğeri ise 100 yıl öncesini simüle ediyor. Küresel ısınma projeksiyonu bu şekilde devam ederse gelecekte bu havayla yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
100 yıl sonrasını temsil eden, sıcaklığın 4.4 derece arttığı ve karbondioksit oranının 1135 ppm seviyesine ulaştığı kurak kabine giren Cansın Helvacı, "İçeri girmemizle birlikte yüzümüze çarpan sıcaklık çok bunaltıcı. Kurumuş bitkiler ve çöle dönmüş bir dünya bizi karşılıyor. Burada derin bir nefes almak gerçekten imkânsız" dedi.
İçerideki havayı fırına benzeten Orhan Sali ise, "Burası saunadan da beter bir sıcaklıkta. Belirli bir süreden fazla kalınamıyor. Eğer zirvelerden somut bir sonuç çıkmazsa ve sıcaklık artışı 4.4 dereceyi bulursa, 100 yıl sonra insanlar böyle bir dünyada yaşamak zorunda kalacak" değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, sağlık açısından risk oluşturmaması için ziyaretçilerin bu simülasyon kabininde 2 dakikadan fazla tutulmadığını belirtti.
100 YIL ÖNCESİNİN HAVASI VE ARADAKİ UÇURUM
Geleceğin boğucu atmosferinden çıkarak 1926 yılının şartlarını yansıtan 100 yıl öncesi simülasyon kabinine geçen ekip, adeta rahat bir nefes aldı. Kuş seslerinin duyulduğu ve yeşilliklerle kaplı alanda rahatladıklarını belirten Cansın Helvacı, "İçeri giren herkes derin bir 'oh' çekiyor. Burası sanayi devrimi öncesinin temiz havasını ve doğasını hissettiriyor" sözleriyle aradaki farkı aktardı.
Kabinde aktarılan verileri paylaşan yetkili Batuhan, "Burada 1926'dan günümüze yaşanan süreç anlatılıyor. Sanayi devriminden bu yana deniz suyu seviyesinin 20 santimetre yükseldiği verisi yer alıyor. Şu anki sıcaklık değişimi yalnızca 1.1 derece olmasına rağmen bu etkileri görüyoruz. 1.5 derece hedefi tutturulamaz ve 4.4 derecelik senaryo gerçekleşirse tablonun ne kadar vahim olacağını yan kabinde deneyimledik" ifadelerini kullandı.
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN COP31 PROJELERİ, GÜÇLÜ BİR BİLİMSEL TEMEL SUNUYOR
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Antalya'da düzenlenen COP31'de gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin, küresel ölçekte dünyanın en büyük sorunlarından birinin tartışıldığı ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını anımsatan Özvar, binlerce kişinin katıldığı COP31'in Türkiye için çok kıymetli olduğunu belirtti.
COP31'de akademik elçi olarak görev yaptıklarını aktaran Özvar, üniversitelerin bu organizasyonda projeleriyle çok görünür olduğuna dikkati çekti.
COP31 hazırlıkları kapsamında Türkiye'deki 208 üniversiteden iklim değişikliğiyle mücadele konusunda projeler hazırlamalarının istendiğini hatırlatan Özvar, üniversitelerden gelen binlerce projenin değerlendirildiğini ve sergilenmeye layık bulunan çalışmaların seçildiğini ifade etti.
Sergilenen projelerin iklim değişikliğiyle mücadelede siyasi, ekonomik, pedagojik ve akademik alanlarda alınabilecek tedbirlere ilişkin öneriler içerdiğini belirten Özvar, bu çalışmaların COP31'i ziyaret eden siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve iklim aktivistleri için ilham kaynağı olabilecek nitelikte olduğunun altını çizdi.
"HERKESİN ANLAYABİLECEĞİ TARZDA BİR LİSAN GELİŞTİRDİĞİMİZİ İFADE ETMEK İSTERİM"
Özvar, Türk üniversitelerinin ortaya koyduğu projelerin farklı ülkeler ve kesimler tarafından anlaşılabilecek evrensel bir dil taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla herkesin, bütün kesimlerin, gelişmiş, az gelişmiş bütün ülkelerin anlayabileceği bir tarzda bir lisan geliştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bu açıdan Türk üniversitelerinin ortaya koyduğu projeler, iklim değişikliğine karşı ortak eylemi cesaretlendiren, ona güçlü bilimsel bir temel sunan projelerdir."
COP31 kapsamında sergilenen projelerin uluslararası paydaşlarla işbirliği yapmaya ve ortak eylem geliştirmeye elverişli olduğunu vurgulayan Özvar, Türk üniversitelerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarının uluslararası işbirliğine önemli katkı sunduğunu belirtti.