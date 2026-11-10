COP31'de Türkiye'den 3 kritik hedef! Cevdet Yılmaz A Haber'de açıkladı
COP31 İklim Zirvesi'nin ikinci gününde A Haber canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin iklim hedefleri ve küresel diplomasideki rolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, zirvenin yalnızca diyalog değil, somut eylem ve uygulama odaklı sonuçlar üretmesi gerektiğini vurguladı.
COP31 zirvesinin ikinci gününde A Haber canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tarihi iklim zirvesine ve küresel diplomasiye ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin hem barış hem de çevre diplomasisinde kilit bir rol üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, zirvenin "eylem ve uygulama" odaklı sonuçlar doğurması gerektiğinin altını çizdi.
"DÜNYANIN GÜNDEMİ VE GELECEĞİ BURADA TARTIŞILIYOR"
Zirvenin atmosferini ve Türkiye'nin ilk kez COP31'e ev sahipliği yapmasını değerlendiren A Haber muhabirinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çok güzel bir atmosfer, çok canlı bir atmosfer, çok renkli görüntüler. Dünya burada. Bütün dünyadan, 196 ülkeden bir taraftan liderler var, bakanlar var, kamu kurumları var, uluslararası kuruluşlar, akademik dünya, sivil toplum, özel sektör... Herkes burada, dünyanın gündemi burada" ifadelerini kullandı.
Zirveye beklenen yüksek katılıma dikkat çeken Yılmaz, resmi kısımlarda yaklaşık 100 bin, ziyaretçi kısmında ise 1,5 milyon civarında katılım öngörüldüğünü belirterek, "Ciddi rakamlar ve bundan daha önemlisi tabii içerik. Dünyanın geleceğini aslında burada tartışmış oluyoruz ve Türkiye bunun yapılacağı en doğru yerlerden biri" sözleriyle organizasyonun küresel önemine işaret etti.
TÜRKİYE'NİN HEDEFİ: EYLEM VE UYGULAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim mottomuz şu: Diyalog, uzlaşma, eylem. En fazla da eylemin altını çiziyoruz. Yani 'uygulama COP'u' diyoruz bu COP'a. Çünkü güneşin altında tartışılmadık şey kalmadı. Eylem diyoruz, uygulama diyoruz. Bunun altını her fırsatta çiziyoruz bu COP'ta" açıklamasında bulundu.
Uygulama kapsamında üç kritik konunun altını çizen Yılmaz, ilk olarak elektrifikasyon sürecine değinerek, "Bir tanesi bu elektrifikasyon dediğimiz hadise. Türkiye'nin de çok üzerinde durduğu, bu COP'tan bunu bekliyoruz. 2035'lerde tüm dünyada fosil yakıtlardan elektrifikasyona geçiş, elektrikli araçlar, otomobiller; bununla ilgili bir karar bekliyoruz" dedi.
İkinci başlık olarak "adil geçiş" sürecini vurgulayan Yılmaz, fosil yakıtlardan arınmış bir ekonomiye geçişte istihdam piyasaları, sanayi yatırımları ve eğitim ihtiyaçları konularında bir uzlaşma beklediklerini aktardı.
Üçüncü başlığın ise bir finansman "köprüsü" kurmak olduğunu dile getiren Yılmaz, "Finans veren kurumlarla finans talep eden, proje sahibi ülkelerin, kesimlerin buluşturulması gerekiyor. Böyle bir mekanizma kurma gayretimiz var. Türkiye de bu mekanizmanın daimi bir parçası olacak. Çünkü finans olmadan uygulama olmuyor. Bu konuda da finans verenlerle projeleri buluşturan bir mekanizmayı kurgulamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.
BARIŞ DİPLOMASİSİ İLE ÇEVRE DİPLOMASİSİ BİR ARADA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılımı ve Türkiye'nin diplomatik vizyonunun dünyaya yansımasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye bir defa şu anda dünyada barış diplomasisinin önde gelen ülkelerinden biri. Sayın Cumhurbaşkanımız liderler düzeyinde herkesle konuşabilen, bütün taraflarla bir araya gelip müzakere yoluyla çözümün mümkün olduğunu gösteren bir lider. Çünkü bunun alternatifi ne? Savaş, çatışma, kan, gözyaşı" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine rağmen bir istikrar adası ve barış diplomasisinin sembolü olduğunu belirten Yılmaz, "Şimdi işte o barış diplomasisini çevre diplomasisiyle de burada buluşturmuş oluyor. Bu ikisi de aslında çok yakından ilişkili, birbirinden kopuk şeyler değil. Savaşa para harcıyorsanız çevreye harcayamazsınız. Savaş varsa, çatışma varsa bu sadece insani, ekonomik maliyetler üretmez, ekolojik olarak da birçok maliyet üretir. Nitekim Körfez'de de, kuzeyimizde de görüyoruz bunları" sözleriyle aktardı.
Yılmaz, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Savaşların bittiği, insanların daha güvenli bir ortamda, daha adaletli bir dünyada çevreye ve temel insani meselelere yoğunlaştığı bir dünyayı arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'Daha adil bir dünya ve daha temiz bir dünya mümkün' diyoruz."