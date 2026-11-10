COP31 zirvesinin ikinci gününde A Haber canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tarihi iklim zirvesine ve küresel diplomasiye ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin hem barış hem de çevre diplomasisinde kilit bir rol üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, zirvenin "eylem ve uygulama" odaklı sonuçlar doğurması gerektiğinin altını çizdi.

"DÜNYANIN GÜNDEMİ VE GELECEĞİ BURADA TARTIŞILIYOR"

Zirvenin atmosferini ve Türkiye'nin ilk kez COP31'e ev sahipliği yapmasını değerlendiren A Haber muhabirinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çok güzel bir atmosfer, çok canlı bir atmosfer, çok renkli görüntüler. Dünya burada. Bütün dünyadan, 196 ülkeden bir taraftan liderler var, bakanlar var, kamu kurumları var, uluslararası kuruluşlar, akademik dünya, sivil toplum, özel sektör... Herkes burada, dünyanın gündemi burada" ifadelerini kullandı.

Zirveye beklenen yüksek katılıma dikkat çeken Yılmaz, resmi kısımlarda yaklaşık 100 bin, ziyaretçi kısmında ise 1,5 milyon civarında katılım öngörüldüğünü belirterek, "Ciddi rakamlar ve bundan daha önemlisi tabii içerik. Dünyanın geleceğini aslında burada tartışmış oluyoruz ve Türkiye bunun yapılacağı en doğru yerlerden biri" sözleriyle organizasyonun küresel önemine işaret etti.