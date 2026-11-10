Emine Erdoğan COP31'de BM Habitat İcra Direktörü ile görüştü! İklim mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi. Görüşmede iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemi ele alındı. Görüşmeye Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi.
EMİNE ERDOĞAN'DAN ORTAK SORUMLULUK VURGUSU
Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı önemi ve bu mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğini ele aldık."
SAMED AĞIRBAŞ DA GÖRÜŞMEYE KATILDI
Görüşmede Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da yer aldı.