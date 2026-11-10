Emine Erdoğan COP31'de BM Habitat İcra Direktörü ile görüştü! İklim mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi. Görüşmede iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemi ele alındı. Görüşmeye Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da katıldı.