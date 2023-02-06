A Haber canlı yayınında kurtarılma anı! Osmaniye'de deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. A Haber ekipleri deprem bölgelerinde haber nöbetini sürdürüyor. Osmaniye'de bir kişinin kurtarılma anı böyle görüntülendi.

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