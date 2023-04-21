21 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF e-Kampüs giriş!

Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF e-Kampüs giriş!

"AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8- 9 Nisan ila 15-16 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.04.2023 17:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 17:42
  • 1
  • 11
Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF e-Kampüs giriş!

"AÖF bahar dönemi vize sonuçları açıklandı mı?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. 8- 9 Nisan ile 15 -16 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen sınavların açıklanacağı tarih merak konusu oluyor. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? sorusuna yanıt arıyor. İşte, sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF e-Kampüs giriş!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları için belirlenen bir tarih bulunmazken sonuçların, sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

  • 3
  • 11
Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF e-Kampüs giriş!

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

  • 4
  • 11
Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF e-Kampüs giriş!

FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

  • 5
  • 11
Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF e-Kampüs giriş!

Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.