KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olur? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları kaç güne açıklanır? Geçen sene...

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği burs başvuruları 5 Kasım tarihinden itibaren başladı. Burslar başvuru sonucunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından veriliyor. Burs verilecek öğrenciler değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin maddi durumu göz önünde bulunduruluyor. İşte, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olur? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları kaç güne açıklanır? Geçen sene...