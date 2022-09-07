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Türkiye'nin 'lider ülke' sıfatıyla yer aldı! Bayraktar TB2 Polonya'daki fuara damga vurdu

Polonya'nın Kielce kentinde başlayan MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Baykar'ın Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Birçok ziyaretçinin TB2'nin sergilendiği alana gelerek fotoğraf çektiği, yetkililerin de TB2'yi incelediği görüldü.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 10:14
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Türkiye’nin ’lider ülke’ sıfatıyla yer aldı! Bayraktar TB2 Polonya’daki fuara damga vurdu

Kielce kentinde başlayan orta ve doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de düzenlediği gösteri ile yer aldı.

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Türkiye’nin ’lider ülke’ sıfatıyla yer aldı! Bayraktar TB2 Polonya’daki fuara damga vurdu

Mehteran Birliği'nin gösterisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından beraberindeki heyetle etkinlik alanına gelmesiyle başladı. Mehteran Birliği'nin gösterisi fuara katılan ziyaretçi ve yetkililerden yoğun ilgi gördü.

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Türkiye’nin ’lider ülke’ sıfatıyla yer aldı! Bayraktar TB2 Polonya’daki fuara damga vurdu

BAYRAKTAR DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen ve 9 Eylül'e kadar sürecek fuarda Mehteran Birliği'nin gösterisinin yanı sıra katılımcı firmalar arasında yer alan Baykar'ın fuarda sergilenen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

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Türkiye’nin ’lider ülke’ sıfatıyla yer aldı! Bayraktar TB2 Polonya’daki fuara damga vurdu

Birçok ziyaretçinin TB2'nin sergilendiği alana gelerek TB2 ile fotoğraf çektiği, yetkililerin de TB2'yi incelediği görüldü.

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Türkiye’nin ’lider ülke’ sıfatıyla yer aldı! Bayraktar TB2 Polonya’daki fuara damga vurdu

Türkiye'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuarda 26 firma ile 'lider ülke' olarak yer alıyor.