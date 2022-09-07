07 Eylül 2022, Çarşamba
Türkiye'nin 'lider ülke' sıfatıyla yer aldı! Bayraktar TB2 Polonya'daki fuara damga vurdu
Polonya'nın Kielce kentinde başlayan MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Baykar'ın Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Birçok ziyaretçinin TB2'nin sergilendiği alana gelerek fotoğraf çektiği, yetkililerin de TB2'yi incelediği görüldü.
Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 10:14
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8