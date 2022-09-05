Türk SİHA'ları Avrupalıları hayran bıraktı! Polonya'da gözler Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'da

Türk SİHA'larının mucitlerinden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Avrupa ülkelerinin Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi silahlı insansız hava araçlarını hayranlıkla takip ettiğini söyledi. Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı ve yarın başlayacak Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor.