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Türk SİHA'ları Avrupalıları hayran bıraktı! Polonya'da gözler Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'da

Türk SİHA'larının mucitlerinden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Avrupa ülkelerinin Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi silahlı insansız hava araçlarını hayranlıkla takip ettiğini söyledi. Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı ve yarın başlayacak Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 13:55
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Türk SİHA’ları Avrupalıları hayran bıraktı! Polonya’da gözler Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı’da

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'da yaşanan savaş sonrasında Avrupa kıtasında Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) talebin arttığını, çeşitli ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini bildirdi.

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Türk SİHA’ları Avrupalıları hayran bıraktı! Polonya’da gözler Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı’da

Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı ve yarın başlayacak Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor..

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Türk SİHA’ları Avrupalıları hayran bıraktı! Polonya’da gözler Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı’da

Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.

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Türk SİHA’ları Avrupalıları hayran bıraktı! Polonya’da gözler Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı’da

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar da fuarda üzerinde ROKETSAN'ın ürettiği mini akıllı mühimmatlar yer alan Bayraktar TB2'yi sergiliyor.

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Türk SİHA’ları Avrupalıları hayran bıraktı! Polonya’da gözler Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı’da

Hazırlıkların sürdüğü fuar alanında Baykar standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Bayraktar TB2 hakkında bilgi aldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Duda'ya Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA maketi takdim etti.