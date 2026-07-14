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İhanete "dur" diyen şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret! Zekai Aksallı'dan 15 Temmuz mesajı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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İhanete "dur" diyen şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret! Zekai Aksallı'dan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz destanının simge isimlerinden Şehit Ömer Halisdemir, şehadetinin 10. yılında kabri başında dualarla anıldı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, kabrini ziyaret ettiği Halisdemir'in darbenin seyrini değiştiren kahramanlığına vurgu yaparak, "O gece ihanete 'dur' dedi" ifadelerini kullandı. Aksakallı, "Bu millet yaşadığı sürece bayrağımız indirilemeyecek, ezanımız susturulamayacak" mesajını verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, darbenin seyrini değiştiren kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Niğde'ye gelen emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarı başında dua etti.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

"O GECE KEFENİNİ GİYEREK TÜRK MİLLETİNİ ARKASINA ALMIŞ VE İHANETE 'DUR' DEMİŞTİR"

Kabir ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aksakallı, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Ülkemizi ortadan kaldırmak isteyen ihanet şebekelerinin darbe girişiminin 10'uncu yılındayız. Bildiğiniz gibi Sultan Alparslan'ın kefenini giyerek Anadolu topraklarına ayak bastığı günden beri Haçlı-Siyonist ittifakının hiç vazgeçmediği hedef, Anadolu topraklarında Müslüman Türk devletinin olmamasıdır. Tarih boyunca bunun örneklerini görüyoruz. Bunun son perdesi ise 15 Temmuz 2016'da, terör örgütüne bu emperyalist güçler tarafından yaptırılan darbe girişimidir. O gün Cumhurbaşkanımız da Sultan Alparslan'ın kefenini giydiği gibi o gece kefenini giyerek Türk milletini arkasına almış ve ihanete 'dur' demiştir. O gece kanlarıyla ülkesinin bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliği için şehadete koşan 251 kahramanımızdan biri de benim korumam Ömer Halisdemir'di" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

"İHANET ŞEBEKESİNİN İÇİNE DALARAK İHANETE 'DUR' DEDİ"

Ömer Halisdemir'in darbe girişiminin seyrini değiştiren kritik bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Aksakallı, "Ömer Halisdemir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi, darbenin önlenmesindeki en kritik dönüm noktalarından biridir. Çünkü hain terör örgütü mensubu Semih Terzi, Ankara'daki ve Türkiye genelindeki bütün operasyonları yönetecek kişiydi. Ömer Halisdemir, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürdü ve bu ihanete 'dur' dedi. Ardından katil sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit oldu. Şehadeti kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

15 Temmuz'un gelecek nesiller için önemli dersler içerdiğini belirten Aksakallı, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ yapılanmasına karşı büyük mücadele verdiğini ifade ederek, "Devletimiz ve milletimiz bu ihanet şebekelerinden büyük ölçüde kurtulmuştur ve çok daha güçlü bir noktaya gelmiştir. Ordumuz bugün bu ihanet unsurlarından arınmış şekilde en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bu tarihi dönüm noktası hepimize ders olmalıdır. Milletimizin milli birlik ve beraberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadelesine devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

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"BAYRAĞIMIZ İNDİRİLEMEYECEK, EZANIMIZ SUSTURULAMAYACAKLAR"

Türk milletinin bağımsızlığına olan bağlılığının tüm dünyaya gösterildiğini dile getiren Aksakallı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bütün dünya şunu çok iyi biliyor ki bu millet istiklaline ve istikbaline aşık bir millettir. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde canı pahasına tanka, topa ve uçağa karşı durmasını bilmiştir. Bütün şehitlerimizin şehadeti kutlu olsun. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Herkes şunu iyi bilmelidir ki bu millet yaşadığı sürece bayrağımız indirilemeyecek, ezanımız susturulamayacaktır. Bu millet mazlumların umudu olarak ilelebet yaşamaya devam edecektir."

FETÖ ihaneti telsiz kayıtlarındaFETÖ ihaneti telsiz kayıtlarında FETÖ İHANETİ TELSİZ KAYITLARINDA

Aksakallı, açıklamasının ardından şehit Ömer Halisdemir'in aile üyeleriyle bir süre sohbet ederek ziyaretini tamamladı.

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