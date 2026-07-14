İhanete "dur" diyen şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret! Zekai Aksallı'dan 15 Temmuz mesajı

Ömer Halisdemir'in darbe girişiminin seyrini değiştiren kritik bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Aksakallı, "Ömer Halisdemir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi, darbenin önlenmesindeki en kritik dönüm noktalarından biridir. Çünkü hain terör örgütü mensubu Semih Terzi, Ankara'daki ve Türkiye genelindeki bütün operasyonları yönetecek kişiydi. Ömer Halisdemir, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürdü ve bu ihanete 'dur' dedi. Ardından katil sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit oldu. Şehadeti kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf-İHA

15 Temmuz'un gelecek nesiller için önemli dersler içerdiğini belirten Aksakallı, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ yapılanmasına karşı büyük mücadele verdiğini ifade ederek, "Devletimiz ve milletimiz bu ihanet şebekelerinden büyük ölçüde kurtulmuştur ve çok daha güçlü bir noktaya gelmiştir. Ordumuz bugün bu ihanet unsurlarından arınmış şekilde en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bu tarihi dönüm noktası hepimize ders olmalıdır. Milletimizin milli birlik ve beraberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadelesine devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"BAYRAĞIMIZ İNDİRİLEMEYECEK, EZANIMIZ SUSTURULAMAYACAKLAR"

Türk milletinin bağımsızlığına olan bağlılığının tüm dünyaya gösterildiğini dile getiren Aksakallı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün dünya şunu çok iyi biliyor ki bu millet istiklaline ve istikbaline aşık bir millettir. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde canı pahasına tanka, topa ve uçağa karşı durmasını bilmiştir. Bütün şehitlerimizin şehadeti kutlu olsun. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Herkes şunu iyi bilmelidir ki bu millet yaşadığı sürece bayrağımız indirilemeyecek, ezanımız susturulamayacaktır. Bu millet mazlumların umudu olarak ilelebet yaşamaya devam edecektir."

Aksakallı, açıklamasının ardından şehit Ömer Halisdemir'in aile üyeleriyle bir süre sohbet ederek ziyaretini tamamladı.