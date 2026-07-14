İhanete "dur" diyen şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret! Zekai Aksallı'dan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz destanının simge isimlerinden Şehit Ömer Halisdemir, şehadetinin 10. yılında kabri başında dualarla anıldı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, kabrini ziyaret ettiği Halisdemir'in darbenin seyrini değiştiren kahramanlığına vurgu yaparak, "O gece ihanete 'dur' dedi" ifadelerini kullandı. Aksakallı, "Bu millet yaşadığı sürece bayrağımız indirilemeyecek, ezanımız susturulamayacak" mesajını verdi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, darbenin seyrini değiştiren kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Niğde'ye gelen emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarı başında dua etti.
"O GECE KEFENİNİ GİYEREK TÜRK MİLLETİNİ ARKASINA ALMIŞ VE İHANETE 'DUR' DEMİŞTİR"
Kabir ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aksakallı, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Ülkemizi ortadan kaldırmak isteyen ihanet şebekelerinin darbe girişiminin 10'uncu yılındayız. Bildiğiniz gibi Sultan Alparslan'ın kefenini giyerek Anadolu topraklarına ayak bastığı günden beri Haçlı-Siyonist ittifakının hiç vazgeçmediği hedef, Anadolu topraklarında Müslüman Türk devletinin olmamasıdır. Tarih boyunca bunun örneklerini görüyoruz. Bunun son perdesi ise 15 Temmuz 2016'da, terör örgütüne bu emperyalist güçler tarafından yaptırılan darbe girişimidir. O gün Cumhurbaşkanımız da Sultan Alparslan'ın kefenini giydiği gibi o gece kefenini giyerek Türk milletini arkasına almış ve ihanete 'dur' demiştir. O gece kanlarıyla ülkesinin bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliği için şehadete koşan 251 kahramanımızdan biri de benim korumam Ömer Halisdemir'di" ifadelerini kullandı.