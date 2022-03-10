10 Mart 2022, Perşembe
❄ Kar tatili olan iller son dakika! 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilerde kar yağışının etkili olacağı açıklaması son dakika olarak geldi. Çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olmasının ardından okullardan kar tatili haberleri geliyor. Veliler ve öğrenciler bulundukları illerde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. İşte, 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
Giriş Tarihi: 10.03.2022 18:14
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