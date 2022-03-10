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Haberler Galeri ❄ Kar tatili olan iller son dakika! 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

❄ Kar tatili olan iller son dakika! 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilerde kar yağışının etkili olacağı açıklaması son dakika olarak geldi. Çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olmasının ardından okullardan kar tatili haberleri geliyor. Veliler ve öğrenciler bulundukları illerde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. İşte, 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2022 18:14
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❄ Kar tatili olan iller son dakika! 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Sabahın ilk saaatlerinden itibaren birçok bölgede kar yağışı kendisini göstermeye başladı. Hal böyle olunca kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler Valilikler tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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❄ Kar tatili olan iller son dakika! 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Dün akşam saatlerinde bazı il ve ilçelerden kar tatili açıklamaları gelmişti. Birçok valilik eğitim kurumlarını pazartesi gününe kadar tatil etti. Kar tatili olan iller ve ilçeler valiliklerce açıklandı.

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❄ Kar tatili olan iller son dakika! 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre yoğun kar yağışı dolayısıyla İstanbul'daki okullarda eğitime iki günlük ara verildi.

Valiliğin açıklamasına göre okullarda yüz yüze eğitime 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verilecek. Valiliğin açıklaması şu şekilde;

10 Mart Perşembe gününden 14 Mart Pazartesi gününe kadar ildeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında, halk eğitim merkezlerinde, özel eğitim kurslarında ve diğer kurslarda yüz yüze eğitime ara verildi.

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❄ Kar tatili olan iller son dakika! 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

BİLECİK

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta taşımalı eğitime, 11 Mart'ta ise il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde Bilecik için beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda 10 Mart perşembe günü taşımalı eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, "11 Mart Cuma günü tüm okullarımızda eğitime ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 11 Mart Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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❄ Kar tatili olan iller son dakika! 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

KOCAELİ

Meteoroloji verilerine göre ilimizi de etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları (yağmur, yoğun kar yağışı ve fırtına) nedeniyle Valiliğimizce 08.03.2022 tarihinde yapılan Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

1. 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine,

4. Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde "Yüz Yüze Eğitime" 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.