28 Ağustos 2023, Pazartesi
Zamlı maaşlar belli oldu! Tutarlar güncellendi! e-Devlet başvurularına göz atın! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...
Emekli, memur ve asgari ücrette gerçekleşen artışlar, sosyal destek ödemelerini de etkiledi. Asgari ücret, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 34 oranında artırıldı. Aynı dönemde emekli maaşlarına yapılan zam oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi. Ayrıca, en düşük memur maaşı da 22 bin Türk Lirası seviyesine yükseltildi. 65 yaş maaşı, evde bakım yardımı ve engelli maaşı gibi destekler, artan maaşlarla birlikte yeniden hesaplandı. İşte, sosyal destek ödemeleri başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 28.08.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 11:21
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