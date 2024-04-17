TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alıyor! Kadroları açıklayan kurum başvuruları İŞKUR üzerinden toplayacak

Türkşeker en az ilkokul mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara sürekli işçi alımı yapacağını ilan etti. KPSS puan şartı aranmayan kadrolar için başvurular online olarak İŞKUR üzerinden toplanacak. İşte kadrolar ve merak edilen şartları…