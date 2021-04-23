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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Türkiye'nin altın rezervi 720 ton

Başkanı , A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'nin mevcut altın rezervinin 720 olduğunu kaydeden Kavcıoğlu, 'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde gerçekleştirdiği hamlenin altın rezervinin kısa sürede 120 tondan, 720 tona yükselmesine vesile olduğunu kaydetti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Türkiye'nin altın rezervi 720 ton

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak rezervlerimiz hiç olmadığı kadar iyi durumda. Rezervlerin yapısı değişmiştir Türkiye'de. Yıllardır 120 tonu altını vardı Türkiye'nin, 2012'den başlayıp 2019 ve 2020'de Türkiye 710 ton altına çıktı. Türkiye'nin şu an Merkez Bankası rezervlerinde 710 ton altın rezervi var.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Türkiyenin altın rezervi 720 ton MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU AÇIKLADI: TÜRKİYE'NİN ALTIN REZERVİ 720 TON

ALBAYRAK'IN ENERJİ BAKANLIĞI DÖNEMİNDE TARİHİ HAMLE!

Türkiye'nin 120 ton altını yurt dışındayken 2017'den sonra yurt dışındaki bütün altınlar ülkeye getirilmiştir ve 120 ton olan altın bugün 720 tondur. Dahası Sayın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde çok önemli bir şey yapıldı ve Türkiye'nin altın ürettiği cevherler, Merkez Bankası'nın satın almasına karar veriliyor ve cevherden altın üretimini TL olarak Merkez Bankası rezervlerine alıyor.

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