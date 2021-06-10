BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...

11 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM Cuma kampanyaları sürprizlerle dolu. Bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak eden vatandaşlar, katalog ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Markete gitmeden önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz "11 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu" başlıklı haberimizi inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM 11 Hazşran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...