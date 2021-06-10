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Haberler Galeri BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...

BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin cuma günü kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler arasında elektrikli katlanır bisiklet yer alıyor. Öte yandan kablosuz kulak içi kulaklık, hasır oto minderi, araç içi kolçak, 2'li makaralı yan cam perdesi, oto güneşlik, telefon tutucu, 2'li çakmak girişli USB çoklayıcı gibi çeşit çeşit ürünler de bu katalogda bulunuyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 11 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 17:26
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BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...

11 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM Cuma kampanyaları sürprizlerle dolu. Bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak eden vatandaşlar, katalog ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Markete gitmeden önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz "11 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu" başlıklı haberimizi inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM 11 Hazşran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...

Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet

• Ayarlanabilir alüminyum gidon yüksekliği
• Shimano 6 vites (vites kolu, arka artırıcı, 6'lı ruble)
• Taşınabilir Batarya
• Ön ve arka mekanik disk fren
• Led ön far
• LCD gösterge
• 36V 8.8Ah A Sınıfı Hücreli Li-ION Batarya
• 36V 250W Güçlü ve Verimli BLDC Motor
• 25 km/h Maksimum Hız

20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet

• Amortisörlü çelik kadro
• Alüminyum jant

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BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...

Kablosuz Kulak İçi Kulaklık FS52

• BT Versiyonu: 5.0
• Çekim Mesafesi: 10 m

Hasır Oto Minderi

Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası

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BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...

Araç İçi Kolçak

2'li Makaralı Yan Cam Perdesi

• Tüm araç ve camları için uygundur
• Sıcaklığı ve yansımaları önler

Oto Güneşlik

• Otomobil tipi araç camları için uygundur
• 130x60 cm

  • 5
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BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...

Telefon Tutucu

2'li Çakmak Girişli USB Çoklayıcı

• 1,8m kablo uzunluğu
• Led şarj göstergesi

Powerbank

Dikiz Aynası Telefon Tutucu