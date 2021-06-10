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BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin cuma günü kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler arasında elektrikli katlanır bisiklet yer alıyor. Öte yandan kablosuz kulak içi kulaklık, hasır oto minderi, araç içi kolçak, 2'li makaralı yan cam perdesi, oto güneşlik, telefon tutucu, 2'li çakmak girişli USB çoklayıcı gibi çeşit çeşit ürünler de bu katalogda bulunuyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 11 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 17:26
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